Снигур вышла в четвертьфинал турнира в испанском Пальма-дель-Рио

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 130) вышла в четвертьфинал турнира ITF 25k в испанском Пальма-дель-Рио.

В матче 1/8 финала украинка переиграла американку Эшли Лейхи (WTA 527) в двух сетах – 6:3, 6:0.

Снигур, сеяная на турнире под первым номером, в четвертьфинале сыграет против Герганы Топаловой (WTA 577) из Болгарии.

ITF 25k. Пальма-дель-Рио (Испания)

Женщины. 1/8 финала

Дарья Снигур (Украина) [1] – Эшли Лейхи (США) – 6:3, 6:0