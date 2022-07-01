Снигур вышла в четвертьфинал турнира в испанском Пальма-дель-Рио
В матче 1/8 финала украинка уверенно переиграла американку Эшли Лейхи
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 130) вышла в четвертьфинал турнира ITF 25k в испанском Пальма-дель-Рио.
В матче 1/8 финала украинка переиграла американку Эшли Лейхи (WTA 527) в двух сетах – 6:3, 6:0.
Снигур, сеяная на турнире под первым номером, в четвертьфинале сыграет против Герганы Топаловой (WTA 577) из Болгарии.
ITF 25k. Пальма-дель-Рио (Испания)
Женщины. 1/8 финала
Дарья Снигур (Украина) [1] – Эшли Лейхи (США) – 6:3, 6:0
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