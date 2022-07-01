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WTA
01 июля 2022, 02:11 | Обновлено 01 июля 2022, 02:35
31
0

Снигур вышла в четвертьфинал турнира в испанском Пальма-дель-Рио

В матче 1/8 финала украинка уверенно переиграла американку Эшли Лейхи

01 июля 2022, 02:11 | Обновлено 01 июля 2022, 02:35
31
0
Снигур вышла в четвертьфинал турнира в испанском Пальма-дель-Рио
БТУ. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 130) вышла в четвертьфинал турнира ITF 25k в испанском Пальма-дель-Рио.

В матче 1/8 финала украинка переиграла американку Эшли Лейхи (WTA 527) в двух сетах – 6:3, 6:0. 

Снигур, сеяная на турнире под первым номером, в четвертьфинале сыграет против Герганы Топаловой (WTA 577) из Болгарии.

ITF 25k. Пальма-дель-Рио (Испания)

Женщины. 1/8 финала

Дарья Снигур (Украина) [1] – Эшли Лейхи (США) – 6:3, 6:0

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ITF Пальма-дель-Рио Дарья Снигур Эшли Лейхи Гергана Топалова
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Источник Sport.ua
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