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  4. ФОТО. Ромелу Лукаку выбрал номер в миланском Интере
Италия
30 июня 2022, 22:28 | Обновлено 30 июня 2022, 22:36
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ФОТО. Ромелу Лукаку выбрал номер в миланском Интере

Бельгийский форвард будет играть под номером 90

30 июня 2022, 22:28 | Обновлено 30 июня 2022, 22:36
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0
ФОТО. Ромелу Лукаку выбрал номер в миланском Интере
ФК Интер. Ромелу Лукаку

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку выбрал номер, под которым будет выступать за итальянский Интер.

29 июня было официально объявлено, что 29-летний бельгиец вернулся в миланский «Интер» из лондонского «Челси».

Ромелу будет выступать за нерадзурри под номером 90. Лукаку ранее уже играл за «Интер» с 2019 по 2021 год.

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Источник ФК Интер
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