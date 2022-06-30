Италия30 июня 2022, 22:28 | Обновлено 30 июня 2022, 22:36
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ФОТО. Ромелу Лукаку выбрал номер в миланском Интере
Бельгийский форвард будет играть под номером 90
30 июня 2022, 22:28 | Обновлено 30 июня 2022, 22:36
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Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку выбрал номер, под которым будет выступать за итальянский Интер.
29 июня было официально объявлено, что 29-летний бельгиец вернулся в миланский «Интер» из лондонского «Челси».
Ромелу будет выступать за нерадзурри под номером 90. Лукаку ранее уже играл за «Интер» с 2019 по 2021 год.
Romelu will wear number... pic.twitter.com/QeQ5x6TKbq— Inter (@Inter_en) June 29, 2022
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