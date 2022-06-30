ФОТО. Ромелу Лукаку выбрал номер в миланском Интере

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку выбрал номер, под которым будет выступать за итальянский Интер.

29 июня было официально объявлено, что 29-летний бельгиец вернулся в миланский «Интер» из лондонского «Челси».

Ромелу будет выступать за нерадзурри под номером 90. Лукаку ранее уже играл за «Интер» с 2019 по 2021 год.