ОФИЦИАЛЬНО. Челси отправил Ромелу Лукаку в Интер
Форвард вернулся в Милан на правах аренды
Официальный сайт «Интера» подтвердил переход форварда «Челси» Ромелу Лукаку. Бельгийский игрок возвращается в миланскую команду, где он успешно выступал с 2019 по 2021 год.
В составе «Челси» нападающий провел один сезон. Забил 15 голов в 44-х матчах.
Трансфер Лукаку в английскую команду прошлым летом обошелся клубу в рекордные 97 миллионов фунтов, но в составе команды Томаса Тухеля игрок себя в полной мере не проявил.
В «Интер» Ромелу переходит на правах годичной аренды.
Welcome back Rom 🖤💙 pic.twitter.com/VNnIZyMjs5— Inter (@Inter) June 29, 2022
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