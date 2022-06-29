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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси отправил Ромелу Лукаку в Интер
Англия
29 июня 2022, 21:20 |
455
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси отправил Ромелу Лукаку в Интер

Форвард вернулся в Милан на правах аренды

29 июня 2022, 21:20 |
455
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси отправил Ромелу Лукаку в Интер
chelseafc.com

Официальный сайт «Интера» подтвердил переход форварда «Челси» Ромелу Лукаку. Бельгийский игрок возвращается в миланскую команду, где он успешно выступал с 2019 по 2021 год.

В составе «Челси» нападающий провел один сезон. Забил 15 голов в 44-х матчах.

Трансфер Лукаку в английскую команду прошлым летом обошелся клубу в рекордные 97 миллионов фунтов, но в составе команды Томаса Тухеля игрок себя в полной мере не проявил.

В «Интер» Ромелу переходит на правах годичной аренды.
 

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Источник ФК Челси
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