Хет-трики полузащитников: от Мунтяна до Буяльского

50 лет назад, 28 июня 1972 г. любимец киевских болельщиков Владимир Мунтян отличился выездным хет-триком в матче динамовцев против бакинского «Нефтчи». Эта круглая дата послужила для блогера Sport.ua Алексея Рыжкова поводом вспомнить о выдающихся «трюках со шляпой» в исполнении отечественных полузащитников и отметить тенденцию к их интенсификации в новое время.

Вне ампулы амплуа

Пол столетия назад главный «фантазиста» киевского «Динамо» 1970-х Владимир Мунтян в течение немногим более получаса игрового времени трижды расписался в воротах бакинского вратаря Вячеслава Шехова. Выездные хет-трики и для форварда нечастое дело, а для игроков середины поля и подавно. Забрался в чужую солому, так еще и шелестит – до начала эры тотального футбола игроки, исполнявшие нехарактерные для себя игровые функции, были не то, чтобы порицаемы футбольными консерваторами, а скорее вызывали удивление, такое себе ворчание: мол, лучше бы непосредственными обязанностями занимался. Закрыться в прочной ампуле своего амплуа тогда еще представлялось нормой, а не то, чтобы хет-трик, а даже каре динамовца Андрея Бибы в матче 1962 г. «Динамо» (Киев) – «Арарат» было таким чудным фактом, дополнением к уничижительному разгрому (8:1) армянских гостей столицы Украины, а не признаком тенденции.



ФК Динамо. Владимир Мунтян (слева)

А вот «трюк со шляпой» Мунтяна в начале 1970-х гг. стал фактически предтечей обращения киевского футбола в новую – тотальную – веру. Конечно, именно под руководством Лобановского универсализм игроков проявлялся наиболее полно. И последующие поколения динамовцев дарили ценителям тотального футбола немало бомбардирских достижений как раз таки игроков середины поля. В команде Лобановского 1980-х премного голеадорских подвигов на счету другого «фантазиста» – Александра Заварова: в частности, триплеты кутаисскому «Торпедо» в 1983 г. (строго говоря, тогда главным тренером киевлян был Юрий Морозов, но он исповедовал направление Лобановского, хотя и не был на этом пути столь эффективен) и тому же «Арарату» в 1987 г. Хотя здесь и дал себя знать предыдущий игровой опыт Александра в других клубах на позиции именно форварда (сам же Заваров признавался, что под нападающими ему «легче, ведь все время в игре»). Показательным является и каре динамовского универсала Алексея Михайличенко в ворота «Зенита» осенью 1986 г. А относительно Мунтяна Лобановский в свое время высказался так: «Его непредсказуемые ходы, в которых разбирались только партнеры, отменно дополняли командную игру, придавали ей яркость, элегантность, некоторый шарм».

Возвращение – фактор содействия

В 1990-е хет-трикам полузащитников в украинском футболе посодействовало, как по мне, возвращение Лобановского из далеких палестин в Киев. И речь идет не только об игроках «Динамо». Общая универсализация тогда стала фирменным признаком футбола вообще и нашего в частности. И в разных отечественных коллективах появились последователи Мунтяна, Заварова и Михайличенко. Переломным в этом отношении стал 1997 г. Валентин Полтавец из запорожского «Металлурга», Сергей Мизин из ЦСКА, Геннадий Щекотилин из «Черноморца» проявили незаурядное бомбардирское умение. В 1998 г. хет-трик получился даже у защитника «Шахтера» Сергея Попова! От точных ударов горняка пострадал «Днепр». В том же году случился и исторический хет-трик таврийца Алексея Осипова в матче против «Динамо». Тот полузащитный триплет особенный, ведь благодаря этому успеху Осипова крымчане ушли от поражения в матче против команды Валерия Лобановского (позже три гола Осипова принесли таврийцам и трудную победу над «Ворсклой»). Как правило, игроки середины поля отмечаются многоголевыми достижениями во время матчей своей команды против аутсайдеров, когда силу поразить ворота ощущают в себе немало игроков команды-фаворита, а андердог получает голов в свои ворота вагон и еще маленькую тележку…

В дальнейшем тремя голами в чемпионате Украины отличались динамовцы Дмитрий Михайленко, Геннадий Мороз (хотя в памятном матче киевлян против тернопольской «Нивы» в 2000 г. дотошные статистики частенько и отбирают авторство одного из голов у Геннадия, утверждая, что был автогол), Артем Яшкин, Флорин Чернат, Юнес Беланда, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, а также Сергей Мизин уже в форме «Карпат», еще один карпатовец Марьян Швед, игроки «Металлиста» Денис Олейник, Клейтон Шавьер, днепровец Бруну Гама, представители «Зари» Никита Каменюка, Андрей Тотовицкий, Александр Андриевский и Владислав Кочергин, волынянин Вячеслав Шарпар, Андрей Богданов во время своей каденции в «Олимпике» (хотя невольным «соавтором» тройного успеха Андрея вполне можно считать голкипера «Днепра» Дениса Шелихова), горняки Тайсон и Дентинью, мариуполец Артем Бондаренко.

Отдельный разговор – о Валентине Белькевиче. Плеймейкер «Динамо» рубежа веков остался в памяти болельщиков как человек с неисчерпаемой игровой фантазией, умением сыграть нестандартно, отдать точный-точнехонький как голевой, так и предголевой пас. Двумя хет-триками в чемпионате Украины («Металлист» и «Арсенал» ощутили на себе мощь ударов Валентина) белорусский легионер доказал, что, кроме перечисленных игровых характеристик, обладает еще и бомбардирским умением.

Опережать как смысл!

«Существующее разделение игроков по линиям… – это дань традициям. Решать проблемы ведения игры можно только комплексно. В каждой атаке… непременно участвуют семь-восемь игроков», – отмечал еще в 1980-х гг. Валерий Лобановский. Поэтому и многоголевые достижения нефорвардов со временем перестали быть раритетными.

«В будущем определить начальное амплуа игрока на поле будет очень сложно!» – когда-то услышал эти слова от другого известного отечественного тренера. Как по мне, яркой иллюстрацией сказанному в свое время были Владимир Бессонов и Андрей Гусин. Каждый из них поиграл на разных позициях, кроме разве что вратарской. И хет-трик Андрея в матче ЦСКА – «Заря-МАЛС» в далеком августе 1995 г. не может, по моему мнению, считаться достижением именно игрока полузащитного звена из-за того, что тогда, на заре своей игровой карьеры Гусин играл на острие атаки. Тем не менее, в организованном хаосе тотального футбола есть все-таки место (и много места) творческому началу. У плеймейкеров оно развивается как в умении отдать своевременный точный пас на любое расстояние, в дирижерском таланте, так и в способности взять игру на себя (может, и не так часто при условии наличия мастеровитых партнеров по команде, задействованных непосредственно в атаке, но все-таки…). Заметил, кстати, что хет-трики полузащитников в нашем футболе особенно интенсифицировались после Euro-2012. Игроки середины поля вдохновились тактическими идеями европейского футбольного форума? Скорее, импульс для развития украинского футбола в целом и национального чемпионата в частности, приданный тем турниром, увеличил количество умелых легионеров на наших футбольных полях, особенно в средней линии, а отечественные «фантазиста» в условиях сумасшедшей конкуренции также стремились расширить диапазон своих игровых достоинств.

«Опережать – вот вдохновляющий смысл работы», – утверждал Валерий Лобановский. Своим хет-триком 50 лет назад Мунтян наглядно проиллюстрировал значение глагола «опережать». Хотя «Динамо» тогда еще и не возглавлял Валерий Васильевич, но идеи тотального футбола в то время уже понемногу попадали в плодородную почву футбольного новаторства, и вскоре получили все возможности для реализации. Результат не заставил себя ждать.

Алексей РЫЖКОВ