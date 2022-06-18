Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание и результаты

В субботу, 18 июня, стартовал чемпионат Европы 2022 по футболу среди команд до 19 лет. Юношеский Евро проходит в пяти городах Словакии и завершится 1 июля 2022 года.

В турнире участвуют 8 сборных, которые квалифицировались через отборочный раунд. На юношеском Евро-2022 имеют право участвовать игроки, родившиеся после 1 января 2003 года.

Групповой этап

Команды были распределены на две группы. В полуфинал пройдут победители групп и команды, занявшие вторые места.

Группа А

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Словакия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Румыния 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Италия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Франция 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

18.01 - 18:30 - Словакия − Франция

18.01 - 21:00 - Италия − Румыния

21.01 - 18:30 - Словакия − Италия

21.01 - 21:00 - Румыния − Франция

24.01 - 18:30 - Румыния − Словакия

24.01 - 18:30 - Франция − Италия

Группа В

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О 1 Англия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 2 Израиль 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 3 Сербия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0 4 Австрия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

19.01 - 18:30 - Сербия − Израиль

19.01 - 21:00 - Англия − Австрия

22.01 - 18:30 - Израиль − Австрия

22.01 - 21:00 - Англия − Сербия

25.01 - 21:00 - Израиль − Англия

25.01 - 21:00 - Австрия − Сербия