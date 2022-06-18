Юношеский Евро-2022 (U-19): расписание и результаты
Чемпионат Европы среди юношей проходит в Словакии с 18 июня по 1 июля 2022 года
В субботу, 18 июня, стартовал чемпионат Европы 2022 по футболу среди команд до 19 лет. Юношеский Евро проходит в пяти городах Словакии и завершится 1 июля 2022 года.
В турнире участвуют 8 сборных, которые квалифицировались через отборочный раунд. На юношеском Евро-2022 имеют право участвовать игроки, родившиеся после 1 января 2003 года.
Групповой этап
Команды были распределены на две группы. В полуфинал пройдут победители групп и команды, занявшие вторые места.
Группа А
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Румыния
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
18.01 - 18:30 - Словакия − Франция
18.01 - 21:00 - Италия − Румыния
21.01 - 18:30 - Словакия − Италия
21.01 - 21:00 - Румыния − Франция
24.01 - 18:30 - Румыния − Словакия
24.01 - 18:30 - Франция − Италия
Группа В
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Англия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Израиль
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
19.01 - 18:30 - Сербия − Израиль
19.01 - 21:00 - Англия − Австрия
22.01 - 18:30 - Израиль − Австрия
22.01 - 21:00 - Англия − Сербия
25.01 - 21:00 - Израиль − Англия
25.01 - 21:00 - Австрия − Сербия
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