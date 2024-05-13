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13 мая 2024, 17:33 |
747
0

Экс-игрок Барселоны, возможно, отправил в свой новый клуб брата-близнеца

Невероятная история разворачивается в «Динамо» Бухарест

13 мая 2024, 17:33 |
747
0
Экс-игрок Барселоны, возможно, отправил в свой новый клуб брата-близнеца
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдгар (или Эделино?) Ие

Воспитанник «Барселоны» Эдгар Ие в январе текущего года перешел в «Динамо» Бухарест. Однако теперь, как сообщает румынский журналист Эмануэль Рошу, у клуба возникли сомнения в том, что с командой действительно тренируется и играет тот игрок, которого они подписали, а не его брат-близнец Эделино.

Дело в том, что Ие, как оказалось, не разговаривает на английском языке, хотя у клуба была информация о том, что 30-летний гвинеец английский язык знает. Также Ие отказывается показывать сотрудникам клуба свои водительские права. Все это заставило клуб подозревать, что Эдгар Ие отправил вместо себя в «Динамо» Бухарест своего брата-близнеца Эделино.

Отметим, что подозрения у «Динамо» Бухарест возникли лишь после того, как Ие провел в клубе полсезона и принял участие в 5 матчах.

Эдгар Ие на клубном уровне ранее выступал за «Белененсеш», «Лилль», «Нант», «Трабзонспор», «Фейеноорд» и «Истанбул Башакшехир». В 2017 году провел один товарищеский матч за сборную Португалии, однако позже сменил спортивное гражданство и уже успел провести 3 матча за сборную Гвинеи-Биссау.

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Динамо Бухарест
Олег Дидух Источник: Twitter
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