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Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 17:11 | Обновлено 13 мая 2024, 17:21
315
0

Заря – Верес. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 28-м туре УПЛ

13 мая 2024, 17:11 | Обновлено 13 мая 2024, 17:21
315
0
Заря – Верес. Стали известны стартовые составы
ФК Заря

Сегодня, 13 мая «Заря» в матче 28-го тура УПЛ в Киевской области на арене «Левый берег» примет «Верес» из Ровно. Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Заря»: Сапутин, Вантух, Джордан, Бутко, Кирюханцев, Башич, Мишнев, Яцык, Антюх, Герреро, Ндур

«Верес»: Ющишин, Гакман, Курко, Вовченко, Смиян, Кучеров, Клёц, Яго, Шарай, Дахновский, Гайдучик

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Заря Луганск Верес Ровно Заря - Верес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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