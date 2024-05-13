Заря – Верес. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 13 мая «Заря» в матче 28-го тура УПЛ в Киевской области на арене «Левый берег» примет «Верес» из Ровно. Начало матча – в 18:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Заря»: Сапутин, Вантух, Джордан, Бутко, Кирюханцев, Башич, Мишнев, Яцык, Антюх, Герреро, Ндур

«Верес»: Ющишин, Гакман, Курко, Вовченко, Смиян, Кучеров, Клёц, Яго, Шарай, Дахновский, Гайдучик