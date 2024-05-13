Украина. Премьер лига13 мая 2024, 17:11 | Обновлено 13 мая 2024, 17:21
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Заря – Верес. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 28-м туре УПЛ
13 мая 2024, 17:11 | Обновлено 13 мая 2024, 17:21
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Сегодня, 13 мая «Заря» в матче 28-го тура УПЛ в Киевской области на арене «Левый берег» примет «Верес» из Ровно. Начало матча – в 18:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Заря»: Сапутин, Вантух, Джордан, Бутко, Кирюханцев, Башич, Мишнев, Яцык, Антюх, Герреро, Ндур
«Верес»: Ющишин, Гакман, Курко, Вовченко, Смиян, Кучеров, Клёц, Яго, Шарай, Дахновский, Гайдучик
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