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  4. Источник: Григорчук является главным кандидатом на должность тренера ЛНЗ
Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 15:45 |
1019
1

Источник: Григорчук является главным кандидатом на должность тренера ЛНЗ

Коуч может покинуть «Черноморец»

13 мая 2024, 15:45 |
1019
1
Источник: Григорчук является главным кандидатом на должность тренера ЛНЗ
dynamo.kiev.ua. Роман Григорчук

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук является главным претендентом на аналогичную должность в черкасском ЛНЗ, сообщает издание Dynamomania.

По информации источника, кроме Романа Иосифовича руководство амбициозного клуба рассматривает нескольких испанских специалистов.

Контракт Романа Григорчука с «Черноморцем» действует до лета 2024 года. В этом сезоне «моряки» под его руководством набрали 32 очка в 28 матчах чемпионата и занимают 7-е место в турнирной таблице УПЛ.

ЛНЗ на данный момент идет на 8-й строчке, набрав те же 32 зачетных пункта, но при этом коллективу Олега Дулуба на это хватило лишь 27 поединков.

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Роман Григорчук Черноморец Одесса ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Олег Дулуб назначение тренера отставка
Дмитро Вербинський Источник: Динамомания
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Gargantua
с таким тренером и соответствующим финансированием Черкассы могут играть в еврокубках
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