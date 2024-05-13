Источник: Григорчук является главным кандидатом на должность тренера ЛНЗ

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук является главным претендентом на аналогичную должность в черкасском ЛНЗ, сообщает издание Dynamomania.

По информации источника, кроме Романа Иосифовича руководство амбициозного клуба рассматривает нескольких испанских специалистов.

Контракт Романа Григорчука с «Черноморцем» действует до лета 2024 года. В этом сезоне «моряки» под его руководством набрали 32 очка в 28 матчах чемпионата и занимают 7-е место в турнирной таблице УПЛ.

ЛНЗ на данный момент идет на 8-й строчке, набрав те же 32 зачетных пункта, но при этом коллективу Олега Дулуба на это хватило лишь 27 поединков.