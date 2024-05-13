Стало известно, кто в Украине будет показывать еврокубки

По информации ТаТоТаке, компания MEGOGO подписала контракт с УЕФА на трансляцию еврокубков на ближайшие три года. Такой срок является стандартным для подобных договоров.

Это значит, что MEGOGO продолжит транслировать в Украине Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций до сезона 2026/27 включительно.

С сезона 2024/25 УЕФА вводит новую систему проведения турниров, в том числе в Лиге чемпионов, где вместо группового этапа будет общая лига на 36 команд.

MEGOGOсейчас является транслятором Евро-2024.