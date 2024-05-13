Лига чемпионов13 мая 2024, 16:57 | Обновлено 13 мая 2024, 18:02
1868
4
Стало известно, кто в Украине будет показывать еврокубки
Скорее всего, транслировать Лигу чемпионов и другие турниры продолжит MEGOGO
13 мая 2024, 16:57 | Обновлено 13 мая 2024, 18:02
1868
4
По информации ТаТоТаке, компания MEGOGO подписала контракт с УЕФА на трансляцию еврокубков на ближайшие три года. Такой срок является стандартным для подобных договоров.
Это значит, что MEGOGO продолжит транслировать в Украине Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций до сезона 2026/27 включительно.
С сезона 2024/25 УЕФА вводит новую систему проведения турниров, в том числе в Лиге чемпионов, где вместо группового этапа будет общая лига на 36 команд.
MEGOGOсейчас является транслятором Евро-2024.
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Комментарии 4
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Якщо в організації опосередковано задіяні живі люди, як в даному випадку, то треба писати "хто", а не "що". Для прикладу: хто керує європейським футболом? - УЄФА; але що знаходиться в цій споруді? - штаб-квартира УЄФА. Інакше заголовок має якийсь кострубуватий вигляд, хіба в кінці дописати "Меgоgо."
Ну і славно, будемо й далі дивитись на кацапських, казахських, англійських та німецьких каналах.
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