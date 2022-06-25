В субботу, 25 июня, в Жьяре-над-Гроном (Словакия) на стадионе «Сокол» состоится матч третьего тура чемпионата Европы-2022, в котором в рамках группы B сыграют Израиль U-19 и Англия U-19. Стартовый свисток рефери Георгия Кикачейшвили из Грузии прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

Израиль U-19



Международное первенство среди юношей возрастом до 19 лет уже успело на полную мощность раскачаться на полях Словакии, а в некоторых группах и двух туров хватило для того, чтобы заранее определиться с будущими участниками плей-офф. Предельно близки к этому достижению и футболисты из Израиля, однако перед заключительным игровым днем в квартете команда Офира Хаима находится в еще далеко не самом спокойном положении. Сербия, которая по удивительному стечению обстоятельств в виде превосходства по дополнительным показателям над юношами из Украины оказалась на этом форуме, готова атаковать позиции "сине-белых".

Единственный сценарий, который может устроить наших бывших соперников, при этом достаточно сложно реализуем – сербам, добывшим до этого всего один бал, необходимо переиграть Австрию (без набранных баллов), в то время как Израиль должен уступить Англии, и лишь после этого мы вновь будем считать дополнительные показатели. Любой другой сценарий номинальных хозяев устроит без всяких вопросов. В команде Хаима достаточно интересных исполнителей, однако на европейском уровне играет лишь один из них – 17-летний полузащитник Тай Абед. Кроме того, у израильтян не все в порядке с обороной, что показали предыдущие матчи с двумя пропущенными мячами в каждом.

Англия U-19



Гарет Саутгейт во время июньской международной паузы собрал в своем распоряжении лучших футболистов страны, однако очевидно, что кадровый потенциал всех английских сборных фактически неисчерпаем. «Челси», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити» и даже «Ювентус», и «Боруссия» Дортмунд – представители этих именитых клубов сейчас работают под руководством Яна Фостера, поэтому от их выступления на международном форуме по понятным причинам ждут исключительно максимального успеха.

Впрочем, Англия к нему идет достаточно уверенно. Победы над Австрией (2:0) и Сербией (4:0) в предыдущих матчах были безоговорочными, поэтому «трех юных львов» мы точно увидим в раунде плей-офф. С первого места ли? Это, пожалуй, и будет единственной интригой в предстоящей игре, в то время как те же полузащитник Карни Чуквуэмека («Астон Вилла») и форвард Дейн Скарлетт («Тоттенхэм») получат очередной шанс увеличить свои бомбардирские счета, на которых на данный момент уже есть по два мяча.

Ориентировочные составы



Израиль U-19: Гликлих – Эдри, Израелов, Лемкин, Файнгольд – Мадмон, Канчепольски – Лигасси, Глох, Абед – Тургеман.

Англия U-19: Кокс – Дойл, Эдвардс, Куанса, Нортон-Каффи – Чуквуемека, Айроэгбунам – Вейл, Девайн, Рэмси – Скарлетт.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке англичане вновь добудут уверенную победу. Нашей ставкой будет позиция – Англия победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.11 по линии Parimatch.

25 июня, суббота