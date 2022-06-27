В воскресенье, 28 июня, в словацком городе Дунайска-Стреда на стадионе «МОЛ Арена» состоится поединок 1/2 финала Евро-2022 среди команд до 19 лет, в котором сыграют сборные Франции и Израиля. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Франция U-19

«Трехцветные» трижды в своей истории становились чемпионами Европы в возрастной категории U-19. Последнего триумфа французы добились шесть лет назад, а в 2018 и 2019 годах они стали бронзовыми призерами, остановившись на стадии полуфинала.

В этот раз команда Ландри Шовена вышла в полуфинал с первого места, набрав максимальные 9 очков благодаря уверенным победам над Словакией (5:0), Румынией (2:1) и Италией (4:1). С итальянцами французы еще могут сыграть в финале турнира, если тем удастся пройти грозную Англию.

Израиль U-19

Израильская команда всего лишь третий раз в истории сумела квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы, а вот выйти в плей-офф им удалось и вовсе впервые. Поскольку матча за третье место на Евро нет, команда Эли Охана уже гарантировала себе как минимум бронзовые медали.

На групповом раунде израильтяне набрали четыре очка, которые принесли ничья с Сербией (2:2) и победа над Австрией (4:2). Англичанам подопечные Охана проиграли (0:1), что не помешало им получить путевку в полуфинал, а вместе с ней еще и право в следующем году впервые в истории сыграть на чемпионате мира U-20.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Франция U-19 в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.34 по линии Parimatch.

28 июня, воскресенье