Франция U-19 – Израиль U-19. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Евро-2022
Израильтяне уже добились рекордного успеха на юношеском уровне
В воскресенье, 28 июня, в словацком городе Дунайска-Стреда на стадионе «МОЛ Арена» состоится поединок 1/2 финала Евро-2022 среди команд до 19 лет, в котором сыграют сборные Франции и Израиля. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.
Франция U-19
«Трехцветные» трижды в своей истории становились чемпионами Европы в возрастной категории U-19. Последнего триумфа французы добились шесть лет назад, а в 2018 и 2019 годах они стали бронзовыми призерами, остановившись на стадии полуфинала.
В этот раз команда Ландри Шовена вышла в полуфинал с первого места, набрав максимальные 9 очков благодаря уверенным победам над Словакией (5:0), Румынией (2:1) и Италией (4:1). С итальянцами французы еще могут сыграть в финале турнира, если тем удастся пройти грозную Англию.
Израиль U-19
Израильская команда всего лишь третий раз в истории сумела квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы, а вот выйти в плей-офф им удалось и вовсе впервые. Поскольку матча за третье место на Евро нет, команда Эли Охана уже гарантировала себе как минимум бронзовые медали.
На групповом раунде израильтяне набрали четыре очка, которые принесли ничья с Сербией (2:2) и победа над Австрией (4:2). Англичанам подопечные Охана проиграли (0:1), что не помешало им получить путевку в полуфинал, а вместе с ней еще и право в следующем году впервые в истории сыграть на чемпионате мира U-20.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что Франция U-19 в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.34 по линии Parimatch.
28 июня, воскресенье
|Франция U-19 – Израиль U-19
|Дунайска-Стреда. Стадион «МОЛ Арена». 21:00
|ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
|Прогноз Sport.ua — 2:1
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