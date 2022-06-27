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Молодежные турниры
27 июня 2022, 02:34 | Обновлено 27 июня 2022, 02:56
6
0

Франция U-19 – Израиль U-19. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Евро-2022

Израильтяне уже добились рекордного успеха на юношеском уровне

27 июня 2022, 02:34 | Обновлено 27 июня 2022, 02:56
6
0
Франция U-19 – Израиль U-19. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Евро-2022
football.org.il

В воскресенье, 28 июня, в словацком городе Дунайска-Стреда на стадионе «МОЛ Арена» состоится поединок 1/2 финала Евро-2022 среди команд до 19 лет, в котором сыграют сборные Франции и Израиля. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Франция U-19

 

«Трехцветные» трижды в своей истории становились чемпионами Европы в возрастной категории U-19. Последнего триумфа французы добились шесть лет назад, а в 2018 и 2019 годах они стали бронзовыми призерами, остановившись на стадии полуфинала.

В этот раз команда Ландри Шовена вышла в полуфинал с первого места, набрав максимальные 9 очков благодаря уверенным победам над Словакией (5:0), Румынией (2:1) и Италией (4:1). С итальянцами французы еще могут сыграть в финале турнира, если тем удастся пройти грозную Англию.

Израиль U-19

 

Израильская команда всего лишь третий раз в истории сумела квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы, а вот выйти в плей-офф им удалось и вовсе впервые. Поскольку матча за третье место на Евро нет, команда Эли Охана уже гарантировала себе как минимум бронзовые медали.

На групповом раунде израильтяне набрали четыре очка, которые принесли ничья с Сербией (2:2) и победа над Австрией (4:2). Англичанам подопечные Охана проиграли (0:1), что не помешало им получить путевку в полуфинал, а вместе с ней еще и право в следующем году впервые в истории сыграть на чемпионате мира U-20.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что Франция U-19 в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.34 по линии Parimatch.

28 июня, воскресенье

Франция U-19 – Израиль U-19
Дунайска-Стреда. Стадион «МОЛ Арена». 21:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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