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WTA
13 мая 2024, 16:35 | Обновлено 13 мая 2024, 16:54
298
0

Украинка Соболева вышла в финал квалификации турнира в Италии

Соболева выиграла в двух сетах

13 мая 2024, 16:35 | Обновлено 13 мая 2024, 16:54
298
0
Украинка Соболева вышла в финал квалификации турнира в Италии
ITF. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева вышла в финал квалификации челленджера WTA125 в итальянской Парме. Анастасия в полуфинале обыграла итальянку Елену Бокки в двух сетах.

В финале квалификации Соболева сыграет против Джесики Малечковой из Чехии.

На днях Соболева уступила в четвертьфинале турнира в Трнаве.

Квалификация WTA 125 в Парме. Полуфинал

Анастасия Соболева - Елена Бокки – 6:3, 6:0

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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