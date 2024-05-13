WTA13 мая 2024, 16:35 | Обновлено 13 мая 2024, 16:54
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Украинка Соболева вышла в финал квалификации турнира в Италии
Соболева выиграла в двух сетах
13 мая 2024, 16:35 | Обновлено 13 мая 2024, 16:54
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Украинская теннисистка Анастасия Соболева вышла в финал квалификации челленджера WTA125 в итальянской Парме. Анастасия в полуфинале обыграла итальянку Елену Бокки в двух сетах.
В финале квалификации Соболева сыграет против Джесики Малечковой из Чехии.
На днях Соболева уступила в четвертьфинале турнира в Трнаве.
Квалификация WTA 125 в Парме. Полуфинал
Анастасия Соболева - Елена Бокки – 6:3, 6:0
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