Украинка Соболева вышла в финал квалификации турнира в Италии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева вышла в финал квалификации челленджера WTA125 в итальянской Парме. Анастасия в полуфинале обыграла итальянку Елену Бокки в двух сетах.

В финале квалификации Соболева сыграет против Джесики Малечковой из Чехии.

На днях Соболева уступила в четвертьфинале турнира в Трнаве.

Квалификация WTA 125 в Парме. Полуфинал

Анастасия Соболева - Елена Бокки – 6:3, 6:0