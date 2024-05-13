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Испания
13 мая 2024, 16:45 | Обновлено 13 мая 2024, 17:00
2349
0

Мичел отреагировал на интерес Барселоны к украинской звезде Жироны

Наставник не уверен, что получится сохранить всех игроков в следующем сезоне

13 мая 2024, 16:45 | Обновлено 13 мая 2024, 17:00
2349
0
Мичел отреагировал на интерес Барселоны к украинской звезде Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Во вторник, 14 мая, состоится матч 36-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Вильярреал».

Игра пройдет в Жироне на стадионе «Монтиливи». Начало поединка запланировано в 23:00 по киевскому времени.

Главный тренер «Жироны» Мичел высказался об этом матче и отреагировал на интерес «Барселоны» к нападающему Артему Довбику.

«В следующем матче нам не поможет Стуани, у него повреждение. Наша основная цель – занять второе место в турнирной таблице. Мы должны выиграть все три игры, которые у нас остались. Мы стремимся побеждать, стремимся быть вторыми, ведь от этого зависит и наше участие в Суперкубке Испании. Но сейчас все зависит от «Барсы».

Довбик – игрок, который понравился Хави? Меня это не удивляет. «Барселона» заинтересована во многих наших игроках, ведь они замечательные футболисты. Я бы хотел, чтобы наш состав не изменился на следующий сезон, но понимаю, что это невозможно», – сказал Мичел.

Ранее сообщалось, что Довбик может заменить Левандовски в «Барселоне».

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Дмитро Олійник Источник: Mundo Deportivo
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