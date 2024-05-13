Ига Свёнтек – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 4-го раунда на турнире в Риме
13 мая первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).
В матче 1/8 финала полька сыграет против немки Анжелик Кербер (№331 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Циципас – Норри. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 16:00 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисисток, полька пока не проигрывала.
В следующем раунде победительница встречи сразится с Мэдисон Киз (№16 WTA) или Сораной Кырстей (№32 WTA).
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