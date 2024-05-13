Ига Свёнтек – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 мая первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче 1/8 финала полька сыграет против немки Анжелик Кербер (№331 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Циципас – Норри. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 16:00 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, полька пока не проигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Мэдисон Киз (№16 WTA) или Сораной Кырстей (№32 WTA).

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