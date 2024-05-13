Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ига Свёнтек – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 мая 2024, 10:59 | Обновлено 13 мая 2024, 11:02
59
0

Ига Свёнтек – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 4-го раунда на турнире в Риме

13 мая 2024, 10:59 | Обновлено 13 мая 2024, 11:02
59
0
Ига Свёнтек – Анжелик Кербер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

13 мая первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

В матче 1/8 финала полька сыграет против немки Анжелик Кербер (№331 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на центральном корте после матча Циципас – Норри. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, полька пока не проигрывала.

В следующем раунде победительница встречи сразится с Мэдисон Киз (№16 WTA) или Сораной Кырстей (№32 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Восьмая ракетка мира прокомментировала победу над Калининой в Риме
Арина СОБОЛЕНКО: «Очень рада, что наконец-то выиграла у Ястремской»
WTA Рим смотреть онлайн Ига Свёнтек Анжелик Кербер
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко
Футбол | 13 мая 2024, 07:55 4
Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко
Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко

Виктор Цыганков может перейти в «Баварию»

Свитолина выиграла 7 матчей из 7 у россиянок после 24 февраля 2022 года
Теннис | 12 мая 2024, 22:01 2
Свитолина выиграла 7 матчей из 7 у россиянок после 24 февраля 2022 года
Свитолина выиграла 7 матчей из 7 у россиянок после 24 февраля 2022 года

Потапова, Блинкова 2х, Касаткина 2х, Павлюченкова, Калинская...

Хейни отреагировал на желание Джервонты Дэвиса подраться с Ломаченко
Бокс | 12.05.2024, 16:59
Хейни отреагировал на желание Джервонты Дэвиса подраться с Ломаченко
Хейни отреагировал на желание Джервонты Дэвиса подраться с Ломаченко
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 13.05.2024, 08:00
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
Теннис | 12.05.2024, 21:28
Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
Стала известна третья украинская команда, гарантировавшая себе еврокубки
12.05.2024, 07:11
Футбол
Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
Досрочная и яркая победа. Бывший чемпион оценил бой Ломаченко – Камбосос
11.05.2024, 19:11 2
Бокс
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос
12.05.2024, 07:05 2
Бокс
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
Не десятка. Мбаппе определился с игровым номером в Реале
11.05.2024, 11:01 1
Футбол
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
«Я не видел, чтобы ты сильно потел». Анчелотти обратился к голкиперу Реала
12.05.2024, 20:13 2
Футбол
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
12.05.2024, 07:01 31
Футбол
«Ходячий злодей». Фанаты по всему миру отреагировали на победу Ломаченко
«Ходячий злодей». Фанаты по всему миру отреагировали на победу Ломаченко
12.05.2024, 11:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем