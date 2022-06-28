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Молодежные турниры
28 июня 2022, 07:19 | Обновлено 28 июня 2022, 07:43
187
0

Англия U-19 – Италия U-19. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Евро-2022

Англичане – единственные, кто не пропустил ни одного мяча на турнире

28 июня 2022, 07:19 | Обновлено 28 июня 2022, 07:43
187
0
Англия U-19 – Италия U-19. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Евро-2022
thefa.com

Во вторник, 28 июня, в словацком городе Сенец состоится поединок 1/2 финала Евро-2022 среди команд до 19 лет, в котором сыграют сборные Англии и Италии. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Англия U-19

 

«Львы» главного триумфа на юношеском чемпионате Европы добились в 2017 году, когда сумели стать лучшей молодой командой континента. Еще дважды англичане становились финалистами Евро, в частности, в 2009 году в Украине. Еще любопытно, что квалификацию за последние 20 лет Англия успешно преодолевала из года в год.

На пути к полуфиналу нынешнего розыгрыша команда Яна Фостера выиграла группу В, набрав максимальные 9 очков благодаря победам над Австрией (2:0), Сербией (4:0) и Израилем (1:0). Примечательно, что никто пока не забивал в ворота английской команды на этом турнире.

Италия U-19

 

«Скуадра Адзурра» юношеский чемпионат Европы выигрывала лишь однажды, случилось это в 2003 году в Лихтенштейне. После этого итальянцам только шесть раз удавалось квалифицироваться в финальную часть турнира, но при этом трижды они становились вице-чемпионами − в 2008, 2016 и 2018 годах.

Команда Паоло Николато на Евро-2022 имеет за плечами две победы с минимальным преимуществом – над Румынией (2:1) и Словакией (1:0), а также поражение от Франции (1:4). С 6 набранными баллами Италия уверенно заняла второе место в своем квартете, а поквитаться с французами наверняка сможет в финале, если все-таки пройдет Англию. Что, кстати, вполне вероятно.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что Англия U-19 в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 4.00 по линии Parimatch.

28 июня, вторник

Англия U-19 – Италия U-19
Сенец. Стадион «НТЦ Сенец». 18:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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