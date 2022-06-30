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Молодежные турниры
30 июня 2022, 11:18 | Обновлено 30 июня 2022, 12:05
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0

Израиль U-19 – Англия U-19. Прогноз и анонс на финал Евро-2022

Израильтяне уже добились главного успеха в своей истории

30 июня 2022, 11:18 | Обновлено 30 июня 2022, 12:05
125
0
Израиль U-19 – Англия U-19. Прогноз и анонс на финал Евро-2022
football.org.il

В пятницу, 1 июля, в словацком городе Трнава состоится финальный поединок Евро-2022 среди команд до 19 лет, в котором сыграют сборные Израиля и Англии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Израиль U-19

 

Израильская команда всего лишь третий раз в истории сумела квалифицироваться в финальную часть чемпионата Европы, а вот выйти в плей-офф ей удалось и вовсе впервые. Команда Эли Охана уже гарантировала себе как минимум серебряные медали, однако несомненно постарается взять титул.

На групповом раунде израильтяне набрали четыре очка, которые принесли ничья с Сербией (2:2) и победа над Австрией (4:2). С англичанами подопечные Охана также играли в одном квартете и потерпели минимальное поражение (0:1). Казалось, пройти в полуфинале Францию будет практически невозможно, но Израилю это удалось. Победа со счетом 2:1 позволила израильтянам переписать историю.

Англия U-19

 

«Львы» главного триумфа на юношеском чемпионате Европы добились в 2017 году, когда сумели стать лучшей молодой командой континента. Еще дважды англичане становились финалистами Евро, в частности, в 2009 году в Украине. Еще любопытно, что квалификацию за последние 20 лет Англия успешно преодолевала из года в год.

На пути к полуфиналу нынешнего розыгрыша команда Яна Фостера выиграла группу В, набрав максимальные 9 очков благодаря победам над Австрией (2:0), Сербией (4:0) и Израилем (1:0). Первыми, кто смог забить Англии на этом турнире, стала Италия, однако и её англичанам удалось победить (2:1) в полуфинале.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что Англия U-19 в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.40 по линии Parimatch.

1 июля, пятница

Израиль U-19 – Англия U-19
Трнава. «Стадион Антона Малатинского». 21:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 2»
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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