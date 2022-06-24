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Молодежные турниры
24 июня 2022, 16:09 | Обновлено 24 июня 2022, 16:34
227
0

Франция U-19 − Италия U-19. Прогноз и анонс на матч Евро-2022

Обе команды уже обеспечили себе выход в полуфинал

24 июня 2022, 16:09 | Обновлено 24 июня 2022, 16:34
227
0
Франция U-19 − Италия U-19. Прогноз и анонс на матч Евро-2022
figc.it

В пятницу, 24 июня, в словацком городе Дунайска-Стреда на стадионе «МОЛ Арена» состоится поединок третьего тура группового раунда Евро-2022 среди команд до 19 лет, в котором сыграют сборные Франции и Италии. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву.

Франция U-19

 

«Трехцветные» трижды в своей истории становились чемпионами Европы в возрастной категории U-19. Последнего триумфа французы добились шесть лет назад, а в 2018 и 2019 годах они стали бронзовыми призерами, остановившись на стадии полуфинала.

В этот раз команда Ландри Шовена досрочно гарантировала себе выход в плей-офф турнира, одержав две победы в первых двух турах − над Словакией (5:0) и Румынией (2:1). Разгромная победа над хозяевами Евро-2022 позволяет им опережать итальянцев по дополнительным показателям.

Италия U-19

 

«Скуадра Адзурра» юношеский чемпионат Европы выигрывала лишь однажды, случилось это в 2003 году в Лихтенштейне. После этого итальянцам только шесть раз удавалось квалифицироваться в финальную часть турнира, но при этом трижды они становились вице-чемпионами − в 2008, 2016 и 2018 годах.

Команда Паоло Николато на Евро-2022 имеет в активе две победы с минимальным преимуществом, обыграв Румынию (2:1) и Словакию (1:0). Задача выхода в полуфинал уже выполнена, однако чтобы выходить туда с первого места необходимо побеждать еще и Францию. Ничья оставит итальянцев на второй позиции в квартете А.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что Франция U-19 в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.86 по линии Parimatch.

24 июня, пятница

Франция U-19 − Италия U-19
Дунайска-Стреда. Стадион «МОЛ Арена». 18:30
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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