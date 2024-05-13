Григорчук не будет тренером Полесья
Приоритетом для клуба из Житомира является иностранный специалист
Как стало известно Sport.ua, «Полесье» отказались от идеи приглашения в следующем сезоне Романа Григорчука на должность тренера.
Наставник «Черноморца» был в шорт-листе потенциальных кандидатов, но менеджеры житомирян решили отказаться от идеи приглашения Григорчука.
Также среди потенциальных кандидатов были наставник «Днепра-1» Юрий Максимом и «Александрии» Руслан Ротань. Но «Полесье» также отказалось от идеи сотрудничества с этими специалистами.
По нашей информации, сейчас наиболее реальным вариантом является приглашение иностранного специалиста.
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