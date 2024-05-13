Григорчук не будет тренером Полесья

Как стало известно Sport.ua, «Полесье» отказались от идеи приглашения в следующем сезоне Романа Григорчука на должность тренера.

Наставник «Черноморца» был в шорт-листе потенциальных кандидатов, но менеджеры житомирян решили отказаться от идеи приглашения Григорчука.

Также среди потенциальных кандидатов были наставник «Днепра-1» Юрий Максимом и «Александрии» Руслан Ротань. Но «Полесье» также отказалось от идеи сотрудничества с этими специалистами.

По нашей информации, сейчас наиболее реальным вариантом является приглашение иностранного специалиста.