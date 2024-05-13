Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Григорчук не будет тренером Полесья
Украина. Премьер лига
13 мая 2024, 16:11 |
762
1

Григорчук не будет тренером Полесья

Приоритетом для клуба из Житомира является иностранный специалист

13 мая 2024, 16:11 |
762
1
Григорчук не будет тренером Полесья
ФК Черноморец. Роман Григорчук

Как стало известно Sport.ua, «Полесье» отказались от идеи приглашения в следующем сезоне Романа Григорчука на должность тренера.

Наставник «Черноморца» был в шорт-листе потенциальных кандидатов, но менеджеры житомирян решили отказаться от идеи приглашения Григорчука.

Также среди потенциальных кандидатов были наставник «Днепра-1» Юрий Максимом и «Александрии» Руслан Ротань. Но «Полесье» также отказалось от идеи сотрудничества с этими специалистами.

По нашей информации, сейчас наиболее реальным вариантом является приглашение иностранного специалиста.

По теме:
Определились серебряный и бронзовый призер чемпионата Украины 2023/24
Остались третьими. Кривбасс минимально уступил Полесью
Источник: Григорчук является главным кандидатом на должность тренера ЛНЗ
Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса назначение тренера Украинская Премьер-лига Полесье Житомир инсайд Руслан Ротань Юрий Максимов Днепр-1 Александрия
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Защитник Динамо: «Полностью переиграли Шахтер. Пенальти был спорный»
Футбол | 13 мая 2024, 16:20 7
Защитник Динамо: «Полностью переиграли Шахтер. Пенальти был спорный»
Защитник Динамо: «Полностью переиграли Шахтер. Пенальти был спорный»

Вивчаренко не согласен с пенальти за игру рукой

СРНА – о прямом выходе Шахтера в ЛЧ: «Модрич мне сказал не переживать»
Футбол | 13 мая 2024, 15:40 6
СРНА – о прямом выходе Шахтера в ЛЧ: «Модрич мне сказал не переживать»
СРНА – о прямом выходе Шахтера в ЛЧ: «Модрич мне сказал не переживать»

В клубе в финале Лиги чемпионов будут болеть за Реал

Хейни отреагировал на желание Джервонты Дэвиса подраться с Ломаченко
Бокс | 12.05.2024, 16:59
Хейни отреагировал на желание Джервонты Дэвиса подраться с Ломаченко
Хейни отреагировал на желание Джервонты Дэвиса подраться с Ломаченко
Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре
Футбол | 13.05.2024, 06:22
Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре
Перес отреагировал на выход Куртуа в старте вместо Лунина в последней игре
Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко
Футбол | 13.05.2024, 07:55
Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко
Жирона готова продать украинскую звезду гранду, в который сватают Зинченко
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
serhiy
А жаль.
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Байер не проигрывает уже 50 матчей подряд. Но это еще не рекорд всех времен
Байер не проигрывает уже 50 матчей подряд. Но это еще не рекорд всех времен
13.05.2024, 08:01 10
Футбол
Анчелотти признался, кто будет защищать ворота Реала в следующем матче
Анчелотти признался, кто будет защищать ворота Реала в следующем матче
12.05.2024, 07:01 1
Футбол
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
ВИДЕО. После финального свистка в матче Динамо – Шахтер произошла драка
12.05.2024, 07:01 35
Футбол
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
Лунин принял решение о будущем и уже сообщил об этом Реалу
13.05.2024, 11:59 26
Футбол
ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти
ВИДЕО. Обнародован момент, после которого Шахтер заработал пенальти
11.05.2024, 19:12 14
Футбол
«Ходячий злодей». Фанаты по всему миру отреагировали на победу Ломаченко
«Ходячий злодей». Фанаты по всему миру отреагировали на победу Ломаченко
12.05.2024, 11:25
Бокс
Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
Свитолина обыграла россиянку и вышла в 1/8 финала супертурнира в Риме
12.05.2024, 21:28 27
Теннис
Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко
Сколько раундов взял Камбосос? Обнародованы записки судей в бою Ломаченко
12.05.2024, 09:35
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем