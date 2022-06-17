Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Названы города-хозяева чемпионата мира 2026
Чемпионат мира
17 июня 2022, 01:55 | Обновлено 17 июня 2022, 02:24
70
0

ОФИЦИАЛЬНО. Названы города-хозяева чемпионата мира 2026

ЧМ-2026 пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике

17 июня 2022, 01:55 | Обновлено 17 июня 2022, 02:24
70
0
ОФИЦИАЛЬНО. Названы города-хозяева чемпионата мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine

Названы города-хозяева чемпионата мира 2026. Как известно, ЧМ-2026 пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.

По решению ФИФА, мундиаль в 2026 году примут города:

  • США: Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк / Нью-Джерси, Сан-Франциско, Сиэтл, Филадельфия.
  • Мексика: Гвадалахара, Мехико, Монтеррей.
  • Канада: Ванкувер, Торонто.

По теме:
Еще больше денег! УЕФА планирует создать новый турнир для топ-клубов
Платини и Блаттеру грозят 18-месячные тюремные сроки
ОФИЦИАЛЬНО. Эквадор не исключили из списка участников ЧМ-2022
ЧМ-2026 по футболу ФИФА США Канада Мексика Джанни Инфантино
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
Футбол | 16 июня 2022, 13:57 2
ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз
ФОТО. В джинсах и кроссовках. Голкипер Динамо женился во второй раз

Георгий Бущан официально узаконил отношения со своей возлюбленной

Аллегри отказался возглавить ПСЖ
Футбол | 16 июня 2022, 19:48 1
Аллегри отказался возглавить ПСЖ
Аллегри отказался возглавить ПСЖ

Итальянский тренер продолжит работать в «Ювентусе»

ВИДЕО. ПСЖ без Почеттино, новый турнир УЕФА, ставим на Ястремскую
Футбол | 16.06.2022, 13:36
ВИДЕО. ПСЖ без Почеттино, новый турнир УЕФА, ставим на Ястремскую
ВИДЕО. ПСЖ без Почеттино, новый турнир УЕФА, ставим на Ястремскую
Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
Теннис | 16.06.2022, 18:05
Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
Ястремская обыграла лидера посева на турнире в Бирмингеме
Чемпионы Турции интересуются Марлоном
Футбол | 16.06.2022, 23:35
Чемпионы Турции интересуются Марлоном
Чемпионы Турции интересуются Марлоном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо узнало соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
15.06.2022, 13:18 21
Футбол
BLAST Premier: Spring Finals 2022. Заряжай на Blast
BLAST Premier: Spring Finals 2022. Заряжай на Blast
15.06.2022, 15:17
Киберспорт
Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику
Без танков и самолетов. Макрон признал, что Украина не получит эту технику
16.06.2022, 20:31 4
Война
Украина – Ирландия – 1:1. Ничья в Лодзи. Видео голов и обзор матча
Украина – Ирландия – 1:1. Ничья в Лодзи. Видео голов и обзор матча
15.06.2022, 00:25
Футбол
WePlay Holding виступить офіційним медіапартнером благодійного матчу
WePlay Holding виступить офіційним медіапартнером благодійного матчу
15.06.2022, 12:21
Киберспорт
Динамо и Ворскла узнали соперников, гол-шедевр Соболя назвали лучшим
Динамо и Ворскла узнали соперников, гол-шедевр Соболя назвали лучшим
16.06.2022, 06:30
Футбол
Легендарный боксер: «Сегодня в мире нет боксера, способного победить Усика»
Легендарный боксер: «Сегодня в мире нет боксера, способного победить Усика»
16.06.2022, 13:59 3
Бокс
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
Экс-капитан сборной россии: «Не могу понять Тимощука. Мы причастны к войне»
16.06.2022, 11:55 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем