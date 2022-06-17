Чемпионат мира17 июня 2022, 01:55 | Обновлено 17 июня 2022, 02:24
70
0
ОФИЦИАЛЬНО. Названы города-хозяева чемпионата мира 2026
ЧМ-2026 пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике
17 июня 2022, 01:55 | Обновлено 17 июня 2022, 02:24
70
0
Названы города-хозяева чемпионата мира 2026. Как известно, ЧМ-2026 пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.
По решению ФИФА, мундиаль в 2026 году примут города:
- США: Атланта, Бостон, Даллас, Хьюстон, Канзас-Сити, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк / Нью-Джерси, Сан-Франциско, Сиэтл, Филадельфия.
- Мексика: Гвадалахара, Мехико, Монтеррей.
- Канада: Ванкувер, Торонто.
Here we go! 🙌— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2022
Ready to find out the #FIFAWorldCup 2026 Host Cities? Join us LIVE on FIFA+#HostCity2026 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 @CanadaSoccerEN | @miseleccionmx | @ussoccer
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 июня 2022, 13:57 2
Георгий Бущан официально узаконил отношения со своей возлюбленной
Футбол | 16 июня 2022, 19:48 1
Итальянский тренер продолжит работать в «Ювентусе»
Футбол | 16.06.2022, 13:36
Теннис | 16.06.2022, 18:05
Футбол | 16.06.2022, 23:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.06.2022, 13:18 21
15.06.2022, 15:17
16.06.2022, 20:31 4
15.06.2022, 00:25
15.06.2022, 12:21
16.06.2022, 06:30
16.06.2022, 13:59 3
16.06.2022, 11:55 7