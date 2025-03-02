Палкин наехал на ФИФА. Уже известна реакция Международной федерации футбола

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин снова раскритиковал ФИФА, которая позволила иностранным игрокам бесплатно покинуть донецкий клуб из-за российской агрессии.

«Когда ФИФА все время говорит: «Мы – одна семья», где эта семья находится? Возможно, Украина не является частью «единой семьи» с точки зрения ФИФА.

Это единство, о котором они говорит, мы должны были бы почувствовать с начала войны. Но мы этого не почувствовали. Инфантино не помог украинскому футболу», – сказал Палкин в интервью The Athletic.

Впоследствии издание направило запрос в ФИФА с просьбой прокомментировать слова генерального директора «Шахтера». Но в Международной федерации футбола проигнорировали это письмо и не предоставили никакого ответа.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика.