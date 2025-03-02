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02 марта 2025, 23:44 | Обновлено 03 марта 2025, 00:20
1000
2

Палкин наехал на ФИФА. Уже известна реакция Международной федерации футбола

Генеральный директор Шахтера высказался о больной теме

02 марта 2025, 23:44 | Обновлено 03 марта 2025, 00:20
1000
2
Палкин наехал на ФИФА. Уже известна реакция Международной федерации футбола
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин снова раскритиковал ФИФА, которая позволила иностранным игрокам бесплатно покинуть донецкий клуб из-за российской агрессии.

«Когда ФИФА все время говорит: «Мы – одна семья», где эта семья находится? Возможно, Украина не является частью «единой семьи» с точки зрения ФИФА.

Это единство, о котором они говорит, мы должны были бы почувствовать с начала войны. Но мы этого не почувствовали. Инфантино не помог украинскому футболу», – сказал Палкин в интервью The Athletic.

Впоследствии издание направило запрос в ФИФА с просьбой прокомментировать слова генерального директора «Шахтера». Но в Международной федерации футбола проигнорировали это письмо и не предоставили никакого ответа.

Ранее сообщалось о том, что Сергей Палкин поделился подробностями допинг-кейса Мудрика.

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Сергей Палкин Украинская ассоциация футбола ФИФА Шахтер Донецк
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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AndiM
Палкєнг, інфальтільний це слуга куйла, як і твій господар. 
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