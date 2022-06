Мохамед САЛАХ: «Не могу выразить словами, как сильно я хотел выиграть ЛЧ»

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал поражение в финале Лиги чемпионов от «Реала» (0:1):

«Не могу выразить словами, как сильно мы хотели вернуть этот трофей в Ливерпуль. Но все-таки нам это не удалось. Я не могу в достаточной мере отблагодарить болельщиков за поддержку. Это был очень долгий сезон, но часть меня хочет, чтобы следующий начался уже завтра».

I cannot express in words how much we wanted to bring that trophy back to Liverpool but in the end we couldn’t. I cannot thank the fans enough for your support. It has been a very long season but a part of me wishes the next one starts again tomorrow. pic.twitter.com/6ECyIL0AHN