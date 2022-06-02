Свёнтек повторила самую продолжительную выигрышную серию Серены Уильямс
Еще две победы не хватает до абсолютного рекорда, начиная с 2000 года
Польская теннисистка Ига Свёнтек пробилась в финал Открытого чемпионата Франции по теннису, выиграв уже 34-й матч подряд.
Таким образом, польская теннисистка повторила достижение легендарной Серены Уильямс, которая выдала такой же винстрик в 2013 году.
Начиная с 2000 года, больше матчей подряд выигрывала лишь Винус Уильямс – 35. Победив в финале Ролан Гаррос, Свёнтек может повторить и этот рекорд.
Также отметим, что после вступления в статус первой ракетки мира Ига выиграла 17 матчей подряд. Это абсолютный рекорд для женского тенниса. Ранее он принадлежал бельгийке Жюстин Энен (16).
🙌🙌🙌🙌 🙌 🙌— wta (@WTA) June 2, 2022
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🙌🙌🙌🙌 🙌@iga_swiatek | #RolandGarrospic.twitter.com/rpca59aJBP
🤯 Another record for Iga... the most wins in a row since becoming no. 1:— Juan Ignacio (not just Juan) (@juanignacio_ac) June 2, 2022
17 - 🇵🇱Świątek (2)
16 - 🇧🇪Henin (3)
14 - 🇧🇾Azarenka (2)
11 - 🇨🇭Hingis (1)
10 - 🇷🇸Seles (1)
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8 - 🇺🇸Evert (2)
7 - 🇺🇸Davenport (1)
6 - 🇩🇪Graf (0)
5 - 🇺🇸Austin (1)
4 - 🇺🇸Navratilova 🇷🇺Safina (0)
(Titles)
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