Свёнтек повторила самую продолжительную выигрышную серию Серены Уильямс

Польская теннисистка Ига Свёнтек пробилась в финал Открытого чемпионата Франции по теннису, выиграв уже 34-й матч подряд.

Таким образом, польская теннисистка повторила достижение легендарной Серены Уильямс, которая выдала такой же винстрик в 2013 году.

Начиная с 2000 года, больше матчей подряд выигрывала лишь Винус Уильямс – 35. Победив в финале Ролан Гаррос, Свёнтек может повторить и этот рекорд.

Также отметим, что после вступления в статус первой ракетки мира Ига выиграла 17 матчей подряд. Это абсолютный рекорд для женского тенниса. Ранее он принадлежал бельгийке Жюстин Энен (16).