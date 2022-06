Свёнтек повторила самую продолжительную выигрышную серию Серены Уильямс

Польская теннисистка Ига Свёнтек пробилась в финал Открытого чемпионата Франции по теннису, выиграв уже 34-й матч подряд.

Таким образом, польская теннисистка повторила достижение легендарной Серены Уильямс, которая выдала такой же винстрик в 2013 году.

Начиная с 2000 года, больше матчей подряд выигрывала лишь Винус Уильямс – 35. Победив в финале Ролан Гаррос, Свёнтек может повторить и этот рекорд.

Также отметим, что после вступления в статус первой ракетки мира Ига выиграла 17 матчей подряд. Это абсолютный рекорд для женского тенниса. Ранее он принадлежал бельгийке Жюстин Энен (16).

🤯 Another record for Iga... the most wins in a row since becoming no. 1:



17 - 🇵🇱Świątek (2)

16 - 🇧🇪Henin (3)

14 - 🇧🇾Azarenka (2)

11 - 🇨🇭Hingis (1)

10 - 🇷🇸Seles (1)

—

8 - 🇺🇸Evert (2)

7 - 🇺🇸Davenport (1)

6 - 🇩🇪Graf (0)

5 - 🇺🇸Austin (1)

4 - 🇺🇸Navratilova 🇷🇺Safina (0)



(Titles)