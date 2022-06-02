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  4. Свёнтек повторила самую продолжительную выигрышную серию Серены Уильямс
Ролан Гаррос
02 июня 2022, 17:49 |
389
0

Свёнтек повторила самую продолжительную выигрышную серию Серены Уильямс

Еще две победы не хватает до абсолютного рекорда, начиная с 2000 года

02 июня 2022, 17:49 |
389
0
Свёнтек повторила самую продолжительную выигрышную серию Серены Уильямс
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Польская теннисистка Ига Свёнтек пробилась в финал Открытого чемпионата Франции по теннису, выиграв уже 34-й матч подряд.

Таким образом, польская теннисистка повторила достижение легендарной Серены Уильямс, которая выдала такой же винстрик в 2013 году. 

Начиная с 2000 года, больше матчей подряд выигрывала лишь Винус Уильямс – 35. Победив в финале Ролан Гаррос, Свёнтек может повторить и этот рекорд.

Также отметим, что после вступления в статус первой ракетки мира Ига выиграла 17 матчей подряд. Это абсолютный рекорд для женского тенниса. Ранее он принадлежал бельгийке Жюстин Энен (16).

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Ига Свёнтек Серена Уильямс Винус Уильямс Ролан Гаррос 2022
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Источник Gracenote Live
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