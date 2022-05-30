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  4. Лунин больше не нужен? Реал охотится на американского голкипера-вундеркинда
Испания
30 мая 2022, 19:39 |
1547
0

Лунин больше не нужен? Реал охотится на американского голкипера-вундеркинда

18-летний Габриэль Слонина в ближайшее время может перебраться в Ла Лигу

30 мая 2022, 19:39 |
1547
0
Лунин больше не нужен? Реал охотится на американского голкипера-вундеркинда
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Слонина

Мадридский «Реал» ведет трансферную охоту на 18-летнего голкипера-вундеркинда американского «Чикаго Файр» Габриэла Слонину.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в настоящий момент «Реал» готовит первое предложение по покупке голкипера, которое в «Чикаго Файр» готовы рассмотреть.

Габриэль Слонина имеет американский паспорт и польские корни. На его счету ряд матчей за юношеские и молодежную сборные США.

Контракт Слонины с «Чикаго Файр» рассчитан до конца 2023 года, его оценочная стоимость составляет 3 миллиона евро.

Напомним, ранее сообщалось, что нынешний второй вратарь «Реала» украинец Андрей Лунин, который практически не получал игровую практику по ходу сезона-2021/22, может покинуть мадридскую команду летом.

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Габриэль Слонина Реал Мадрид Андрей Лунин Чикаго Файр трансферы трансферы Ла Лиги MLS Ла Лига
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Источник Sport.ua
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