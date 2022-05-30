Лунин больше не нужен? Реал охотится на американского голкипера-вундеркинда
18-летний Габриэль Слонина в ближайшее время может перебраться в Ла Лигу
Мадридский «Реал» ведет трансферную охоту на 18-летнего голкипера-вундеркинда американского «Чикаго Файр» Габриэла Слонину.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, в настоящий момент «Реал» готовит первое предложение по покупке голкипера, которое в «Чикаго Файр» готовы рассмотреть.
Exclusive: Real Madrid are preparing opening bid for talented goalkepeer Gabriel Slonina, born in 2004. ⭐️🇺🇸 #RealMadrid— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2022
Chicago Fire are waiting for the first proposal to arrive soon for USMNT goalkeeper. #MLS pic.twitter.com/gvEwOlxpaN
Габриэль Слонина имеет американский паспорт и польские корни. На его счету ряд матчей за юношеские и молодежную сборные США.
Контракт Слонины с «Чикаго Файр» рассчитан до конца 2023 года, его оценочная стоимость составляет 3 миллиона евро.
Напомним, ранее сообщалось, что нынешний второй вратарь «Реала» украинец Андрей Лунин, который практически не получал игровую практику по ходу сезона-2021/22, может покинуть мадридскую команду летом.
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