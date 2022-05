Лунин больше не нужен? Реал охотится на американского голкипера-вундеркинда

Мадридский «Реал» ведет трансферную охоту на 18-летнего голкипера-вундеркинда американского «Чикаго Файр» Габриэла Слонину.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в настоящий момент «Реал» готовит первое предложение по покупке голкипера, которое в «Чикаго Файр» готовы рассмотреть.

Exclusive: Real Madrid are preparing opening bid for talented goalkepeer Gabriel Slonina, born in 2004. ⭐️🇺🇸 #RealMadrid



Chicago Fire are waiting for the first proposal to arrive soon for USMNT goalkeeper. #MLS pic.twitter.com/gvEwOlxpaN