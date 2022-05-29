Вест Хэм может арендовать Лунина с правом выкупа

«Вест Хэм» может взять в аренду украинского вратаря «Реала» Андрея Лунина с правом выкупа.

В текущем сезоне ворота «молотобойцев» защищал 37-летний Лукаш Фабьянски, ему помогал арендованный у ПСЖ Альфонс Ареола. Французский голкипер может полноценно вернуться в Париж, у поляка еще год контракта, но место основного кипера дальше не гарантировано.

Отметим, что контракт Лунина рассчитан еще на два сезона в Испании. Ранее он уходил в аренды в «Леганес», «Вальядолид» и «Овьедо». В текущем сезоне за «Реал» провел два матча в чемпионате Испании.