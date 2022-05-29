Лига чемпионов29 мая 2022, 10:44 |
484
0
Барселона поздравила Реал с победой в финале Лиги чемпионов
Достойный жест от каталонского клуба
29 мая 2022, 10:44 |
484
0
«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Игра в Париже закончилась со счетом 1:0.
«Барселона» в социальных сетях решила поздравить мадридский клуб с победой.
«Поздравляем мадридский «Реал» с титулом Лиги чемпионов, завоёванным сегодня вечером на «Стад де Франс», — сообщила пресс-служба каталонского клуба.
Congratulations to Real Madrid for the @ChampionsLeague title won tonight at the Stade de France.— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 28, 2022
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 мая 2022, 07:45 0
Команда ожидает только на Андрея Лунина, победителя Лиги чемпионов
Футбол | 28 мая 2022, 15:35 5
У тренера очень большой контракт
Хоккей | 28.05.2022, 20:48
Футбол | 28.05.2022, 23:50
Футбол | 29.05.2022, 08:41
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.05.2022, 07:35
27.05.2022, 17:43 1
27.05.2022, 08:47 1
27.05.2022, 14:49 10
27.05.2022, 21:40 1
28.05.2022, 20:55
Футбол
28.05.2022, 11:20 3