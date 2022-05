Барселона поздравила Реал с победой в финале Лиги чемпионов

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Игра в Париже закончилась со счетом 1:0.

«Барселона» в социальных сетях решила поздравить мадридский клуб с победой.

«Поздравляем мадридский «Реал» с титулом Лиги чемпионов, завоёванным сегодня вечером на «Стад де Франс», — сообщила пресс-служба каталонского клуба.

