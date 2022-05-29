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  4. Барселона поздравила Реал с победой в финале Лиги чемпионов
Лига чемпионов
29 мая 2022, 10:44 |
484
0

Барселона поздравила Реал с победой в финале Лиги чемпионов

Достойный жест от каталонского клуба

29 мая 2022, 10:44 |
484
0
Барселона поздравила Реал с победой в финале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Игра в Париже закончилась со счетом 1:0.

«Барселона» в социальных сетях решила поздравить мадридский клуб с победой.

«Поздравляем мадридский «Реал» с титулом Лиги чемпионов, завоёванным сегодня вечером на «Стад де Франс», — сообщила пресс-служба каталонского клуба.

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Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Барселона
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Источник Sport.ua
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