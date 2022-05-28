АНЧЕЛОТТИ: «Я наслаждался сезоном в Реале с этими футболистами»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал пресс-конференцию накануне финального матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который состоится 28 мая в Париже:

«Нам нужно показать свои лучшие качества. Нам нужно показать все, что мы демонстрировали ранее в этом сезоне. В этом сезоне мы были хороши и как команда, и с точки зрения индивидуального мастерства. Вся команда была великолепна.

«Ливерпуль» попытается играть интенсивно, у них много мастеровитых игроков. Они будут стараться играть в свою игру, а мы – в свою. У кого это лучше получится, тот и победит. Ветераны помогают молодым игрокам настроиться и зарядиться уверенностью перед такими важными матчами. Нам очень нравятся такие матчи, мы знаем, какая богатая история у этого клуба. Нам было важно выйти в финал, мы провели очень хороший сезон и очень близки к победе во всех турнирах. Настроение в команде очень хорошее.

Я наслаждался этим сезоном. Мне нравится работать в «Реале» с этими игроками. Я уверен, что завтра буду немного волноваться, но это нормально. Когда смотрю на лица своих ребят, нервозность улетучивается. Мы заслужили играть в финале благодаря нашему мастерству. Если у вас этого нет, то вы не дойдете до финала. Но одного мастерства и таланта недостаточно. Необходимо создать команду, убедиться, что все в нее верят.

У меня остались хорошие воспоминания о финалах, в которых я участвовал. Я проиграл «Ливерпулю» в 2005 году, но по иронии судьбы это был один из лучших финалов в исполнении моей команды. У нас было время на подготовку, у нас хороший шанс взять этот трофей, и мы выложимся по максимуму – посмотрим, хватит ли этого для победы, ведь порой в футболе случаются вещи, которые невозможно контролировать.

У каждого матча своя история. Вероятно, в 2014 году мы положили начало новым успехам «Реала», но в этот раз мы готовимся к игре по-другому. Карим Бензема? Он был настоящим лидером еще тогда, когда я первый раз здесь работал. Его человеческие и профессиональные качества с тех пор не изменились».

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа:

«Все хотят побеждать. Не важно, какой это титул для вас – первый или пятый. Все хотят выиграть и войти в историю с этим клубом. Мы должны защищаться всей командой, а не только линией обороны. Мы защищаемся на всех участках поля, и завтра мы вновь должны это сделать.

«Ливерпуль» играл с «Реалом» в финале 2018 года. Когда наши соперники играют против нас, они знают, что «Реал» не просто играет в финале, а всегда нацелен на трофей».

Защитник «Реала» Марсело:

«Мне не терпится выйти на поле. Знаем, как важно дойти до финала и получить возможность завоевать трофей. Мы провели отличный сезон и заслужили играть в финале.

Меня радует участие бразильцев в этом финале. Это здорово для нашей страны. Мне бы хотелось, чтобы у меня на родине получили удовольствие от этой игры. Финал обещает быть захватывающим.

Знаем, что такое играть в финале, играть за этот клуб. Накануне игры испытываешь небольшое волнение, но мы все настраивались на этот финал с того самого момента, как только получили право участвовать в нем.

Мы все знаем, как хорош Бензема. Речь не только об этом сезоне. Он играет на высочайшем уровне многие годы. Он лидер этой команды. Его присутствие в этом клубе и характер здорово нам помогают.

Анчелотти? Я знаю босса 8 лет. Мне повезло работать под его началом. Он хорошо разбирается в футболе и знает, как обращаться с игроками. В этом сезоне не было никаких проблем, и все благодаря ему. Он помогает нам расслабиться и придает уверенности».

Нападающий «Реала» Карим Бензема:

«Анчелотти – это один из лучших тренеров мира, и мне очень нравится работать под его началом. Он помогает мне поверить в себя. Знает, как разговаривать с игроками и мотивировать их. У нас прекрасные отношения.

Возможности побить рекорд Криштиану Роналду (по числу голов за один розыгрыш Лиги чемпионов)? Рекорды будут всегда, но они существуют для того, чтобы их бить. Для меня же самое главное – выкладываться по максимуму на поле и помогать своей команде побеждать. Если получается забить или отдать голевой пас – это очень важно. Но победы всегда будут в приоритете».