Стали известны победительницы турниров в Страсбурге и Рабате
Анжелик Кербер выиграла 14-й титул в карьере, Мартина Тревизан – первый
Состоялись финальные матчи на грунтовых турнирах WTA 250 в Страсбурге и Рабате.
На соревнованиях во Франции экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер на тай-брейке третьего сета одолела 21-летнюю словенку Кайю Юван.
На турнире в Марокко Мартина Тревизан легко переиграла Клэр Лю из США.
Рабат. Финал
Мартина Тревизан (Италия) – Клэр Лю (США) – 6:2, 6:1
Страсбург. Финал
Анжелик Кербер (Германия) – Кайя Юван (Словения) – 7:6(5), 6:7(0), 7:6(5)
Simply INCREDIBLE 🤯— wta (@WTA) May 21, 2022
In one of the matches (and match points) of the season, 🇩🇪 @AngeliqueKerber clinches a 14th career WTA title with a 7-6(5), 6-7(0), 7-6(5) victory over Juvan in Strasbourg!!#IS22 pic.twitter.com/yrXzhnUSKc
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