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  4. Стали известны победительницы турниров в Страсбурге и Рабате
WTA
21 мая 2022, 20:01 |
68
0

Стали известны победительницы турниров в Страсбурге и Рабате

Анжелик Кербер выиграла 14-й титул в карьере, Мартина Тревизан – первый

21 мая 2022, 20:01 |
68
0
Стали известны победительницы турниров в Страсбурге и Рабате
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартина Тревизан

Состоялись финальные матчи на грунтовых турнирах WTA 250 в Страсбурге и Рабате.

На соревнованиях во Франции экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер на тай-брейке третьего сета одолела 21-летнюю словенку Кайю Юван.

На турнире в Марокко Мартина Тревизан легко переиграла Клэр Лю из США.

Рабат. Финал
Мартина Тревизан (Италия) – Клэр Лю (США) – 6:2, 6:1

Страсбург. Финал
Анжелик Кербер (Германия) – Кайя Юван (Словения) – 7:6(5), 6:7(0), 7:6(5)

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WTA Страсбург Анжелик Кербер Кайя Юван Мартина Тревизан Клэр Лю
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Источник Sport.ua
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