Стали известны победительницы турниров в Страсбурге и Рабате

Состоялись финальные матчи на грунтовых турнирах WTA 250 в Страсбурге и Рабате.

На соревнованиях во Франции экс-первая ракетка мира Анжелик Кербер на тай-брейке третьего сета одолела 21-летнюю словенку Кайю Юван.

На турнире в Марокко Мартина Тревизан легко переиграла Клэр Лю из США.

Рабат. Финал

Мартина Тревизан (Италия) – Клэр Лю (США) – 6:2, 6:1

Страсбург. Финал

Анжелик Кербер (Германия) – Кайя Юван (Словения) – 7:6(5), 6:7(0), 7:6(5)

