9 мая в 21:45 проходит матч 36-го тура Серии A между командами «Фиорентина» и «Рома».

Оба клуба стремятся попасть в топ-7, что дает право участия в еврокубках от Италии.

Турнирное положение: Милан (80), Интер (78), Наполи (73), Ювентус (69), Лацио (62), Рома (59), Аталанта (59), Фиорентина (56).

Фиорентина – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Стартовые составы команд

TEAM NEWS | 📋 Our starting XI to face Roma ⚜️ Presented by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola 💜 #FiorentinaRoma pic.twitter.com/jMEtUKFUoL

🟡📋🔴



Here is how we start tonight's game in Florence - as @JordanVeretout faces his former side!

#ASRoma #FiorentinaRoma pic.twitter.com/oo5Z03SDbJ