9 мая в матче 36-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» дома одержала победу над «Ромой» (2:0)

Голы для «фиалок» в дебюте игры забили форвард Николас Гонсалес (с пенальти) и хавбек Джакомо Бонавентура.

«Фиорентина» догнала «Рому» в турнирной таблице, и они вместе с Аталантой» делят 6–8 места с 59 очками.

Серия А. 36-й тур

Фиорентина – Рома – 2:0

Голы: Гонсалес, 5 (пен), Бонавентура, 11.

Видеообзор матча