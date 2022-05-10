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  4. Фиорентина – Рома – 2:0. Неудача команды Моуриньо. Видео голов и обзор игры
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Фиорентина
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Рома
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Италия
10 мая 2022, 00:23 | Обновлено 10 мая 2022, 00:26
43
0

Фиорентина – Рома – 2:0. Неудача команды Моуриньо. Видео голов и обзор игры

Смотрите видеообзор матча 36-го тура чемпионата Италии

10 мая 2022, 00:23 | Обновлено 10 мая 2022, 00:26
43
0
Фиорентина – Рома – 2:0. Неудача команды Моуриньо. Видео голов и обзор игры
Getty Images/Global Images Ukraine

9 мая в матче 36-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» дома одержала победу над «Ромой» (2:0)

Голы для «фиалок» в дебюте игры забили форвард Николас Гонсалес (с пенальти) и хавбек Джакомо Бонавентура.

«Фиорентина» догнала «Рому» в турнирной таблице, и они вместе с Аталантой» делят 6–8 места с 59 очками.

Серия А. 36-й тур

Фиорентина – Рома – 2:0

Голы: Гонсалес, 5 (пен), Бонавентура, 11.

Видеообзор матча

События матча

11’
ГОЛ ! Мяч забил Джакомо Бонавентура (Фиорентина).
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Николас Гонсалес (Фиорентина).
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Источник Sport.ua
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