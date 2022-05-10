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Италия
10 мая 2022, 06:05 | Обновлено 10 мая 2022, 06:20
477
0

Моуриньо обвинил VAR: «Это уже слишком! Рома заслуживает уважения»

Главный тренер «Ромы» был в гневе после поражения от «Фиорентины»

10 мая 2022, 06:05 | Обновлено 10 мая 2022, 06:20
477
0
Моуриньо обвинил VAR: «Это уже слишком! Рома заслуживает уважения»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо обвинил систему VAR в поражении от «Фиорентины» со счетом 0:2. Арбитр назначил спорный пенальти в ворота римского клуба в начале игры.

Моуриньо: «То, что происходит, откровенно говоря, уже слишком. Мы хотим объяснения. Мы хотим уважения. Объяснение? Мы долго ждали объяснения, и у нас нет объяснения.

Есть две причины (поражения). Очевидно, что после игры в четверг нам определенно не хватало физических и умственных сил по сравнению с командой, у которой была целая неделя на подготовку.

Но я хочу услышать объяснение от мистера Луки Банти из Ливорно [арбитр VAR]. Я уже видел кадры, и это касание, а не фол. Судья был рядом и не дал пенальти. В комнате VAR вмешался мистер Банти.

Почему система VAR не вызвала посмотреть эпизод такого рефери, как Марко Гуида [главный судья], который находился в 10 метрах и прекрасно видел, что это не пенальти? Почему? Это объяснения, которые мы хотим получить, но не имеем их.

Да, мы находимся в финале еврокубка, который поглощает эмоции и энергию такого клуба, как «Рома». Но у нас также есть лига, и это, откровенно говоря, слишком много. То, что продолжает происходить с этой командой, просто чересчур.

Разница при игре по вертикали? Это разница в 14 игр, которых «Рома» сыграла больше, чем «Фиорентина» в этом сезоне. Если мы пробегаем по 10 км за игру, и 14 игр – это много. Это разница между интенсивностью и отсутствием интенсивности, концентрацией и отсутствием концентрации. Все очень просто.

Мы знаем, что пользуемся уважением болельщиков «Ромы», но мы также хотим уважения от Банти этого мира, которые сидят в своих удобных креслах и отняли у этой команды много-много очков».

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Football-Italia
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