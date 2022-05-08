Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фиорентина – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Фиорентина
09.05.2022 21:45 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
08 мая 2022, 16:27 | Обновлено 08 мая 2022, 17:47
16
0

Фиорентина – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок прямых конкурентов в борьбе за еврокубковую зону

08 мая 2022, 16:27 | Обновлено 08 мая 2022, 17:47
16
0
Фиорентина – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 9 мая, состоится поединок 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Фиорентина» на домашнем стадионе «Артемио Франки» примет «Рому». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Фиорентина

 

В этом сезоне «фиалки» под руководством нового главного тренера Винченцо Итальяно снова расцвели. Клуб из Флоренции пять сезонов кряду не мог попасть в еврокубки, где в свое время наводил шороху. Но восьмая строчка с 56 набранными очками после 36 туров внушают оптимизм, ведь в прошлом году «Фиорентина» была близка к зоне вылета.

Интересно, что в нынешнем чемпионате «фиолетовые» лишь пять раз сыграли вничью. Все остальные команды Серии А завершали поединки мировыми чаще. От седьмой позиции, которая позволит сыграть в следующем сезоне Лиги конференций, «Фиорентина» отстает на три очка, там «Рома» и «Аталанта». Причем бергамаски провели на один поединок больше.

Рома

 

Команда Жозе Моуриньо в Лиге конференций сумела выйти в финал, одолев в 1/2 финала английский «Лестер». Именно триумф в еврокубке, вероятно, будет главной задачей для «волков» на оставшуюся часть сезона, ведь помимо трофея он принесет еще и путевку в Лигу Европы на следующий сезон. Но для этого в решающей битве необходимо побеждать нидерландский «Фейеноорд».

Что касается чемпионата, то шансов зацепиться за зону Лиги чемпионов уже нет даже теоретических, поэтому при условии победы в еврокубке будет не очень важно, останется «Рома» в топ-7 или нет. Но поскольку «Фейеноорд» будет мотивирован не меньше, чем «Рома», подопечным Моуриньо все же желательно не расслабляться и постараться в предстоящем поединке с «Фиорентиной» как минимум не проиграть.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Аталанта» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.37 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Фиорентина»: Терраккиано – Венути, Миленкович, Игор, Бираги, Дункан, Амрабат, Малех, Гонсалес, Артур, Сапонара.

«Рома»: Патрисиу – Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Оливейра, Пеллегрини, Залевски, Дзаньоло, Абрахам.

9 мая, понедельник

«Фиорентина» – «Рома»
Флоренция. Стадион «Артемио Франки». 21:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Специя – Аталанта – 1:3. Малиновский сильнее Коваленко. Видеообзор матча
Аталанта уверенно обыграла Специю, Малиновский отметился ассистом
Лестер – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Рома Рим Фиорентина прогнозы Денис Шаховец Серия A чемпионат Италии по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас стал Артем Довбик
Футбол | 08 мая 2022, 16:58 0
Лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас стал Артем Довбик
Лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас стал Артем Довбик

В сезоне-2021/22 форвард днепрян забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи

Роналду останется без Лиги чемпионов. МЮ потерпел разгромное поражение
Футбол | 07 мая 2022, 21:24 8
Роналду останется без Лиги чемпионов. МЮ потерпел разгромное поражение
Роналду останется без Лиги чемпионов. МЮ потерпел разгромное поражение

Команда пропустит сезон Лиги чемпионов

ОФИЦИАЛЬНО. Исполком УАФ досрочно завершил сезон во всех лигах
Футбол | 08.05.2022, 13:10
ОФИЦИАЛЬНО. Исполком УАФ досрочно завершил сезон во всех лигах
ОФИЦИАЛЬНО. Исполком УАФ досрочно завершил сезон во всех лигах
Президент УЕФА о российских клубах и сборной: «Мы не могли поступить иначе»
Футбол | 07.05.2022, 18:29
Президент УЕФА о российских клубах и сборной: «Мы не могли поступить иначе»
Президент УЕФА о российских клубах и сборной: «Мы не могли поступить иначе»
Большой апсет. Сауль Альварес проиграл Биволу по очкам
Бокс | 08.05.2022, 07:41
Большой апсет. Сауль Альварес проиграл Биволу по очкам
Большой апсет. Сауль Альварес проиграл Биволу по очкам
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оливейра провалил взвешивание! У него забрали титул, Гейджи имеет шанс
Оливейра провалил взвешивание! У него забрали титул, Гейджи имеет шанс
07.05.2022, 04:41
MMA
Лунин выйдет в основе Реала на дерби против Атлетико
Лунин выйдет в основе Реала на дерби против Атлетико
07.05.2022, 14:41 6
Футбол
Луческу назвал имя футболиста, который выиграет Золотой мяч в 2022 году
Луческу назвал имя футболиста, который выиграет Золотой мяч в 2022 году
07.05.2022, 09:27 3
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Все мы перейдем на украинский язык»
Сергей РЕБРОВ: «Все мы перейдем на украинский язык»
06.05.2022, 22:48 14
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Астафьева захотела хайпануть на мне»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Астафьева захотела хайпануть на мне»
07.05.2022, 19:48 7
Футбол
Сауль Альварес – Дмитрий Бивол. Неожиданное поражение Канело. Видео боя
Сауль Альварес – Дмитрий Бивол. Неожиданное поражение Канело. Видео боя
08.05.2022, 08:30
MMA
ВИДЕО 18+. Поворознюк спел песню с матами в эфире украинского телеканала
ВИДЕО 18+. Поворознюк спел песню с матами в эфире украинского телеканала
07.05.2022, 00:45 2
Футбол
Фергюсона доставили в больницу после брутального нокаута от Чендлера
Фергюсона доставили в больницу после брутального нокаута от Чендлера
08.05.2022, 11:17
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем