В понедельник, 9 мая, состоится поединок 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Фиорентина» на домашнем стадионе «Артемио Франки» примет «Рому». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Фиорентина

В этом сезоне «фиалки» под руководством нового главного тренера Винченцо Итальяно снова расцвели. Клуб из Флоренции пять сезонов кряду не мог попасть в еврокубки, где в свое время наводил шороху. Но восьмая строчка с 56 набранными очками после 36 туров внушают оптимизм, ведь в прошлом году «Фиорентина» была близка к зоне вылета.

Интересно, что в нынешнем чемпионате «фиолетовые» лишь пять раз сыграли вничью. Все остальные команды Серии А завершали поединки мировыми чаще. От седьмой позиции, которая позволит сыграть в следующем сезоне Лиги конференций, «Фиорентина» отстает на три очка, там «Рома» и «Аталанта». Причем бергамаски провели на один поединок больше.

Рома

Команда Жозе Моуриньо в Лиге конференций сумела выйти в финал, одолев в 1/2 финала английский «Лестер». Именно триумф в еврокубке, вероятно, будет главной задачей для «волков» на оставшуюся часть сезона, ведь помимо трофея он принесет еще и путевку в Лигу Европы на следующий сезон. Но для этого в решающей битве необходимо побеждать нидерландский «Фейеноорд».

Что касается чемпионата, то шансов зацепиться за зону Лиги чемпионов уже нет даже теоретических, поэтому при условии победы в еврокубке будет не очень важно, останется «Рома» в топ-7 или нет. Но поскольку «Фейеноорд» будет мотивирован не меньше, чем «Рома», подопечным Моуриньо все же желательно не расслабляться и постараться в предстоящем поединке с «Фиорентиной» как минимум не проиграть.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Аталанта» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.37 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Фиорентина»: Терраккиано – Венути, Миленкович, Игор, Бираги, Дункан, Амрабат, Малех, Гонсалес, Артур, Сапонара.

«Рома»: Патрисиу – Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Карсдорп, Кристанте, Оливейра, Пеллегрини, Залевски, Дзаньоло, Абрахам.

9 мая, понедельник