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Чемпионат Италии
Фиорентина
09.05.2022, FT 2 : 0
Рома
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Италия
09 мая 2022, 23:46 | Обновлено 10 мая 2022, 00:12
112
0

Моуриньо может не попасть в еврокубки. Фиорентина дома обыграла Рому

До финиша чемпионата Италии осталось провести два тура

09 мая 2022, 23:46 | Обновлено 10 мая 2022, 00:12
112
0
Моуриньо может не попасть в еврокубки. Фиорентина дома обыграла Рому
Getty Images/Global Images Ukraine

9 мая в матче 36-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» дома одержала победу над «Ромой» (2:0)

Голы для «фиалок» в дебюте матча забили форвард Николас Гонсалес (с пенальти) и хавбек Джакомо Бонавентура.

«Фиорентина» догнала «Рому» в турнирной таблице, и они вместе с Аталантой» делят 6–8 места с 59 очками.

В еврокубки попадут топ-7 команд от Италии, и коуч римлян Жозе Моуриньо рискует остаться без евроосени. Однако у него есть шанс пробиться напрямую в Лигу Европы, если его подопечные выиграют у нидерландского «Фейенорда» в финале Лиги конференций.

Турнирное положение: Милан (80), Интер (78), Наполи (73), Ювентус (69), Лацио (62), Рома, Фиорентина, Аталанта (по 59).

Серия А. 36-й тур

Фиорентина – Рома – 2:0

Голы: Гонсалес, 5 (пен), Бонавентура, 11.

Фиорентина: Терраччано, Бираги (Терзич, 90), Игор, Миленкович, Венути, Бонавентура (Мале, 76), Амрабат, Данкан, Иконе (Сапонара, 90), Кабрал (Пентек, 76), Гонсалес (Кальехон, 90)

Рома: Руй Патрисиу, Роджер Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Залевски (Эль-Шаарави, 66), Кристанте, Сержиу Оливейра (Дзаньоло, 46), Карсдорп (Спинаццола, 90), Пеллегрини (Перес, 75), Верету, Абрахам (Шомуродов, 90)

Предупреждения: Амрабат, 19, Бонавентура, 28, Данкан, 49 – Манчини, 24.

Судья: Гвида (Италия)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник Sport.ua
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