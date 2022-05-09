Моуриньо может не попасть в еврокубки. Фиорентина дома обыграла Рому

9 мая в матче 36-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» дома одержала победу над «Ромой» (2:0)

Голы для «фиалок» в дебюте матча забили форвард Николас Гонсалес (с пенальти) и хавбек Джакомо Бонавентура.

«Фиорентина» догнала «Рому» в турнирной таблице, и они вместе с Аталантой» делят 6–8 места с 59 очками.

В еврокубки попадут топ-7 команд от Италии, и коуч римлян Жозе Моуриньо рискует остаться без евроосени. Однако у него есть шанс пробиться напрямую в Лигу Европы, если его подопечные выиграют у нидерландского «Фейенорда» в финале Лиги конференций.

Турнирное положение: Милан (80), Интер (78), Наполи (73), Ювентус (69), Лацио (62), Рома, Фиорентина, Аталанта (по 59).

Серия А. 36-й тур

Фиорентина – Рома – 2:0

Голы: Гонсалес, 5 (пен), Бонавентура, 11.

Фиорентина: Терраччано, Бираги (Терзич, 90), Игор, Миленкович, Венути, Бонавентура (Мале, 76), Амрабат, Данкан, Иконе (Сапонара, 90), Кабрал (Пентек, 76), Гонсалес (Кальехон, 90)

Рома: Руй Патрисиу, Роджер Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Залевски (Эль-Шаарави, 66), Кристанте, Сержиу Оливейра (Дзаньоло, 46), Карсдорп (Спинаццола, 90), Пеллегрини (Перес, 75), Верету, Абрахам (Шомуродов, 90)

Предупреждения: Амрабат, 19, Бонавентура, 28, Данкан, 49 – Манчини, 24.

Судья: Гвида (Италия)

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine