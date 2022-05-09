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09 мая 2022, 13:35 | Обновлено 09 мая 2022, 13:38
434
0

ДОЛГОПОЛОВ – о путине: «Больной у*****к, бомбит Одессу и возлагает цветы»

Бывший украинский теннисист шокирован уровнем цинизма

09 мая 2022, 13:35 | Обновлено 09 мая 2022, 13:38
434
0
ДОЛГОПОЛОВ – о путине: «Больной у*****к, бомбит Одессу и возлагает цветы»
фото из открытых источников

Бывший лидер украинского тенниса Александр Долгополов прокомментировал то, что президент рф владимир путин по время парада победы в москве возложили красные гвоздики у стелл Киева и Одессы у могилы неизвестного солдата.
 
«Больной ублюдок, бомбит Киев, Одессу и продолжает возлагать цветы к этим городам», – написал Долгополов в твиттере.

Вчера Одессу снова обстреляли ракетами.

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Александр Долгополов Владимир Путин (х..ло) российско-украинская война Киев Одесса
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