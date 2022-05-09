ДОЛГОПОЛОВ – о путине: «Больной у*****к, бомбит Одессу и возлагает цветы»
Бывший украинский теннисист шокирован уровнем цинизма
Бывший лидер украинского тенниса Александр Долгополов прокомментировал то, что президент рф владимир путин по время парада победы в москве возложили красные гвоздики у стелл Киева и Одессы у могилы неизвестного солдата.
«Больной ублюдок, бомбит Киев, Одессу и продолжает возлагать цветы к этим городам», – написал Долгополов в твиттере.
Вчера Одессу снова обстреляли ракетами.
Sick bastard, bombs Kyiv and Odessa and goes on to put flowers for those city’s🤮 pic.twitter.com/o0eMbegIkv— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) May 9, 2022
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