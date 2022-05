Ливерпуль стал первой английской командой, вышедшей в три финала за сезон

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» переиграл «Вильярреал» (3:2, 5:2 общий счет).

«Ливерпуль» в этом матче установил уникальное достижение. «Красные» стали первой командой в истории Англии, которая за один сезон вышла в финалы сразу трех турниров – Лиги чемпионов, Кубка Англии и Кубка английской лиги.

В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с победителем матча «Манчестер Сити» – «Реал».

Напомним, что финал Кубка английской лиги уже состоялся – 27 февраля «Ливерпуль» победил «Челси» (0:0, 11:10) в серии пенальти.

На 14 мая запланирован финал Кубка Англии, в котором «Ливерпуль» вновь сыграет с «Челси».

