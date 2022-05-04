Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль стал первой английской командой, вышедшей в три финала за сезон
Лига чемпионов
04 мая 2022, 07:05 | Обновлено 04 мая 2022, 07:22
1486
0

Ливерпуль стал первой английской командой, вышедшей в три финала за сезон

«Красные» установили рекорд

04 мая 2022, 07:05 | Обновлено 04 мая 2022, 07:22
1486
0
Ливерпуль стал первой английской командой, вышедшей в три финала за сезон
Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» переиграл «Вильярреал» (3:2, 5:2 общий счет).

«Ливерпуль» в этом матче установил уникальное достижение. «Красные» стали первой командой в истории Англии, которая за один сезон вышла в финалы сразу трех турниров – Лиги чемпионов, Кубка Англии и Кубка английской лиги.

В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с победителем матча «Манчестер Сити» – «Реал».

Напомним, что финал Кубка английской лиги уже состоялся – 27 февраля «Ливерпуль» победил «Челси» (0:0, 11:10) в серии пенальти.

На 14 мая запланирован финал Кубка Англии, в котором «Ливерпуль» вновь сыграет с «Челси».

По теме:
Майкл ОУЭН: «Ливерпуль заслужил выход в финал Лиги чемпионов»
Реал – Манчестер Сити. Зинченко на пути в финал ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE
ФОТО. Лучшие моменты матча. Как Ливерпуль заглушил набравшую ход подлодку
Ливерпуль Вильярреал Лига чемпионов Вильярреал - Ливерпуль Кубок Англии по футболу Кубок английской лиги по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Второй день сборной Украины во Словении. Как себя чувствует Мудрик?
Футбол | 04 мая 2022, 04:12 0
ВИДЕО. Второй день сборной Украины во Словении. Как себя чувствует Мудрик?
ВИДЕО. Второй день сборной Украины во Словении. Как себя чувствует Мудрик?

Александр Петраков своим примером показал ребятам, как следует работать

Названо имя нового старшего тренера женской сборной Украины по биатлону
Биатлон | 03 мая 2022, 20:55 0
Названо имя нового старшего тренера женской сборной Украины по биатлону
Названо имя нового старшего тренера женской сборной Украины по биатлону

Александру Кравченко будут помогать Александр Биланенко и Олег Меркушин

ЗЕЛЕНСКИЙ: «рф должна вернуться к границам до 24 февраля и отдать Крым»
Война | 04.05.2022, 01:23
ЗЕЛЕНСКИЙ: «рф должна вернуться к границам до 24 февраля и отдать Крым»
ЗЕЛЕНСКИЙ: «рф должна вернуться к границам до 24 февраля и отдать Крым»
ВИДЕО. Вильярреал забил быстрый гол Ливерпулю и подарил надежду фанатам
Футбол | 03.05.2022, 22:10
ВИДЕО. Вильярреал забил быстрый гол Ливерпулю и подарил надежду фанатам
ВИДЕО. Вильярреал забил быстрый гол Ливерпулю и подарил надежду фанатам
ФОТО. Норвежская биатлонистка получила жуткие травмы лица в ДТП
Биатлон | 03.05.2022, 08:57
ФОТО. Норвежская биатлонистка получила жуткие травмы лица в ДТП
ФОТО. Норвежская биатлонистка получила жуткие травмы лица в ДТП
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
За себя и за Марту! Калинина переиграла Радукану в Мадриде
За себя и за Марту! Калинина переиграла Радукану в Мадриде
03.05.2022, 23:28 19
Теннис
Огрызнулись и сдулись. Ливерпуль утопил субмарину и вышел в финал ЛЧ
Огрызнулись и сдулись. Ливерпуль утопил субмарину и вышел в финал ЛЧ
03.05.2022, 23:51 3
Футбол
Итальянский вратарь, который воевал за Украину, вернулся с ранениями домой
Итальянский вратарь, который воевал за Украину, вернулся с ранениями домой
02.05.2022, 15:56 4
Война
Стаховский ответил Надалю, который не поддержал решения Уимблдона
Стаховский ответил Надалю, который не поддержал решения Уимблдона
02.05.2022, 14:55 6
Теннис
Александр ДЕНИСОВ – Тимощуку: «Какое же ты чмо»
Александр ДЕНИСОВ – Тимощуку: «Какое же ты чмо»
02.05.2022, 10:07 12
Футбол
Чемпионат надежды посреди войны. Хоккейная сборная U-18 дала перцу на ЧМ
Чемпионат надежды посреди войны. Хоккейная сборная U-18 дала перцу на ЧМ
02.05.2022, 17:18 4
Хоккей
Первым был Михайличенко. Украинцы, которые побеждали в топ-5 чемпионатов
Первым был Михайличенко. Украинцы, которые побеждали в топ-5 чемпионатов
03.05.2022, 14:37 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем