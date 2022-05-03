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Вильярреал
03.05.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 2 : 3
Ливерпуль Проходит дальше
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Лига чемпионов
03 мая 2022, 23:51 | Обновлено 04 мая 2022, 01:09
2551
3

Огрызнулись и сдулись. Ливерпуль утопил субмарину и вышел в финал ЛЧ

«Вильярреал» оказал достойное сопротивление, сумев отыграть два мяча форы

03 мая 2022, 23:51 | Обновлено 04 мая 2022, 01:09
2551
3
Огрызнулись и сдулись. Ливерпуль утопил субмарину и вышел в финал ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

3 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Вильярреал» и «Ливерпуль». Неделю назад первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.

По итогам первого тайма «Вильярреал» сенсационно сумел отыграть два мяча форы. Уже на 3-й минуте Булайе Диа подарил надежду фанатам «желтой субмарины», а перед перерывом Франсис Коклен (2:0) уравнял ситуацию по итогам двух матчей.

«Красные» за весь первый тайм не нанесли ни одного удара в створ, но затем английский клуб переломил ход игры. Во второй половине матча доминировал «Ливерпуль» и забил 3 мяча.

Сразу после перерыва голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи пропустил между ног мяч после удара от Фабиньо. Затем головой забил вышедший на замену полузащитник Луис Диас, сумев избежать офсайда (2:2). Снова мяч угодил голкиперу между ног. 

На 74-й минуте хладнокровный Садио Мане поставил точку в матче. Он на скорости обыграл вратаря и защитника и забил гол в пустые ворота. Исход полуфинального противостояния ЛЧ был решен в пользу «Ливерпуля» – 3:2 в пользу красных.

«Ливерпуль» в 10-й раз вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити» (первая игра – 3:4). Решающий матч состоится в Париже 28 мая.

Лига чемпионов 2021/22

1/2 финала. Ответный матч, 3 мая

Вильярреал (Испания)  Ливерпуль (Англия)   2:3 (первая игра – 0:2)

Голы: Диа, 3, Коклен, 41 – Фабиньо, 62, Луис Диас, 67, Мане, 74.

Вильярреал: Рульи, Альбиоль (Орье, 79), Пау Торрес, Фойт, Эступиньян (Тригерос, 79), Парехо, Капуэ, Ло Сельсо, Коклен (Педраса, 68), Морено (Чуквуэзе, 68), Диа (Пако Алькасер, 79).

Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 79), Александер-Арнольд, Фабиньо (Милнер, 84), Тьяго Алькантара (Хендерсон, 79), Кейта (Джонс, 79), Мане, Салах, Диогу Жота (Луис Диас, 46).

Предупреждения: Капуэ, 63, Ло Сельсо, 81, Пау Торрес, 85 – Александер-Арнольд, 77.

Удаления: Капуэ, 86 (вторая желтая).

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

События матча

85’
Этьен Капу (Вильярреал) получает красную карточку.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиньо (Ливерпуль).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Франсис Коклен (Вильярреал).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Вильярреал).
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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pol-55
Як Вільяреал обнадіяв своїх вболівальників в 1му таймі і так розчарував у 2му,зато була якась інтрига.
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+4
seregka1991
Вратарь конечно напомнил Кариуса, 2 очка рикошетного дал, и промахнулся по мячу почти в средине поля. 
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+2
Hg
Порадовались в перерыве и харэ. Ливер решил не отдавать премиальных совсем.
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+2
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