Огрызнулись и сдулись. Ливерпуль утопил субмарину и вышел в финал ЛЧ

3 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Вильярреал» и «Ливерпуль». Неделю назад первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.

По итогам первого тайма «Вильярреал» сенсационно сумел отыграть два мяча форы. Уже на 3-й минуте Булайе Диа подарил надежду фанатам «желтой субмарины», а перед перерывом Франсис Коклен (2:0) уравнял ситуацию по итогам двух матчей.

«Красные» за весь первый тайм не нанесли ни одного удара в створ, но затем английский клуб переломил ход игры. Во второй половине матча доминировал «Ливерпуль» и забил 3 мяча.

Сразу после перерыва голкипер «Вильярреала» Херонимо Рульи пропустил между ног мяч после удара от Фабиньо. Затем головой забил вышедший на замену полузащитник Луис Диас, сумев избежать офсайда (2:2). Снова мяч угодил голкиперу между ног.

На 74-й минуте хладнокровный Садио Мане поставил точку в матче. Он на скорости обыграл вратаря и защитника и забил гол в пустые ворота. Исход полуфинального противостояния ЛЧ был решен в пользу «Ливерпуля» – 3:2 в пользу красных.

«Ливерпуль» в 10-й раз вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити» (первая игра – 3:4). Решающий матч состоится в Париже 28 мая.

Лига чемпионов 2021/22

1/2 финала. Ответный матч, 3 мая

Вильярреал (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 2:3 (первая игра – 0:2)

Голы: Диа, 3, Коклен, 41 – Фабиньо, 62, Луис Диас, 67, Мане, 74.

Вильярреал: Рульи, Альбиоль (Орье, 79), Пау Торрес, Фойт, Эступиньян (Тригерос, 79), Парехо, Капуэ, Ло Сельсо, Коклен (Педраса, 68), Морено (Чуквуэзе, 68), Диа (Пако Алькасер, 79).

Ливерпуль: Алиссон, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 79), Александер-Арнольд, Фабиньо (Милнер, 84), Тьяго Алькантара (Хендерсон, 79), Кейта (Джонс, 79), Мане, Салах, Диогу Жота (Луис Диас, 46).

Предупреждения: Капуэ, 63, Ло Сельсо, 81, Пау Торрес, 85 – Александер-Арнольд, 77.

Удаления: Капуэ, 86 (вторая желтая).

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine