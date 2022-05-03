3 мая в 22:00 состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Вильярреал» и «Ливерпуль».

Неделю назад первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.

Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Вильярреал – Ливерпуль. Полуфинал ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция