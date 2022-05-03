Лига Чемпионов
03.05.2022 22:00 2-й матч. Результат первого матча 0:2 - : -
Лига чемпионов03 мая 2022, 05:12 | Обновлено 03 мая 2022, 05:14
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Вильярреал – Ливерпуль. Полуфинал ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 мая в 22:00 трансляцию ответной игры 1/2 финала Лиги чемпионов
03 мая 2022, 05:12 | Обновлено 03 мая 2022, 05:14
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3 мая в 22:00 состоится первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Вильярреал» и «Ливерпуль».
Неделю назад первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.
Поединок можно посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Вильярреал – Ливерпуль. Полуфинал ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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