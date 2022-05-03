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Лига чемпионов
03 мая 2022, 20:45 | Обновлено 03 мая 2022, 21:27
872
0

Будет ли футбольное чудо? Составы на матч Вильярреал - Ливерпуль

У испанской команды очень сложная задача

03 мая 2022, 20:45 | Обновлено 03 мая 2022, 21:27
872
0
Будет ли футбольное чудо? Составы на матч Вильярреал - Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

«Вильярреал» после поражения 0:2 в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» попробует совершить невероятное и оформить камбэк на своем поле.

Игра начнется в 22:00.

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Ливерпуль Вильярреал Лига чемпионов Вильярреал - Ливерпуль стартовые составы
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Источник Sport.ua
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