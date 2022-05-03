Лига чемпионов03 мая 2022, 20:45 | Обновлено 03 мая 2022, 21:27
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Будет ли футбольное чудо? Составы на матч Вильярреал - Ливерпуль
У испанской команды очень сложная задача
03 мая 2022, 20:45 | Обновлено 03 мая 2022, 21:27
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«Вильярреал» после поражения 0:2 в первом полуфинале Лиги чемпионов против «Ливерпуля» попробует совершить невероятное и оформить камбэк на своем поле.
Игра начнется в 22:00.
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