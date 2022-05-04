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03.05.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 2 : 3
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Лига чемпионов
04 мая 2022, 00:20 | Обновлено 04 мая 2022, 01:07
749
0

Вильярреал – Ливерпуль – 2:3. Яркий триллер! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного полуфинального матча Лиги чемпионов

04 мая 2022, 00:20 | Обновлено 04 мая 2022, 01:07
749
0
Вильярреал – Ливерпуль – 2:3. Яркий триллер! Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

3 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Вильярреал» и «Ливерпуль». Неделю назад первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.

По итогам первого тайма «Вильярреал» сенсационно сумел отыграть два мяча форы. Однако во второй половине матча доминировал «Ливерпуль» и забил 3 мяча.

«Ливерпуль» в 10-й раз вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити» (первая игра – 3:4). Решающий матч состоится в Париже 28 мая.

Лига чемпионов 2021/22

1/2 финала. Ответный матч, 3 мая

Вильярреал (Испания)  Ливерпуль (Англия)   2:3 (первая игра – 0:2)

Голы: Диа, 3, Коклен, 41 – Фабиньо, 62, Луис Диас, 67, Мане, 74.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Булайе Диа, 3 мин.

ГОЛ! 2:0. Франсис Коклен, 41 мин.

ГОЛ! 2:1. Фабиньо, 62 мин.

ГОЛ! 2:2. Луис Диас, 67 мин.

ГОЛ! 2:3. Садио Мане, 74 мин.

События матча

85’
Этьен Капу (Вильярреал) получает красную карточку.
74’
ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Диас (Ливерпуль).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Фабиньо (Ливерпуль).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Франсис Коклен (Вильярреал).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Вильярреал).
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Ливерпуль Вильярреал видео голов и обзор Лига чемпионов Вильярреал - Ливерпуль Фабиньо Франсис Коклен Садио Мане Луис Диас Булайе Диа
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Источник Sport.ua
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