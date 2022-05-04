Вильярреал – Ливерпуль – 2:3. Яркий триллер! Видео голов и обзор матча

3 мая прошел ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Вильярреал» и «Ливерпуль». Неделю назад первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.

По итогам первого тайма «Вильярреал» сенсационно сумел отыграть два мяча форы. Однако во второй половине матча доминировал «Ливерпуль» и забил 3 мяча.

«Ливерпуль» в 10-й раз вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити» (первая игра – 3:4). Решающий матч состоится в Париже 28 мая.

Лига чемпионов 2021/22

1/2 финала. Ответный матч, 3 мая

Вильярреал (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 2:3 (первая игра – 0:2)

Голы: Диа, 3, Коклен, 41 – Фабиньо, 62, Луис Диас, 67, Мане, 74.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Булайе Диа, 3 мин.

ГОЛ! 2:0. Франсис Коклен, 41 мин.

ГОЛ! 2:1. Фабиньо, 62 мин.

ГОЛ! 2:2. Луис Диас, 67 мин.

ГОЛ! 2:3. Садио Мане, 74 мин.