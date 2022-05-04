Поменял ход игры. Клопп признался, что сказал игрокам Ливерпуля в перерыве
Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Вильярреалом»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вильярреалом» (3:2) в ответном полуфинальном матче ЛЧ:
«Я очень уважаю «Вильярреал» за то, как они играли в первом тайме. Я не разговаривал со своими игроками о том, смогут ли они физически играть весь матч так, как они играли в первом тайме. Мы обсуждали, как нам улучшить свою игру, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.
В перерыве я сказал ребятам, что во втором тайме они должны сыграть лучше, чем в первом. Я попросил своих помощников найти пример того, что мы сделали правильно в первом тайме, но они не смогли этого сделать. Тогда я сказал ребятам, что они должны искать свободные зоны, играть более гибко и перестать дарить мяч их игрокам, которые использовали персональную опеку.
Я буду смотреть второй полуфинал. Финал будет грандиозным вне зависимости от того, с кем придется играть. Я бы не сказал, что у меня есть предпочтения. Кто заслужит победу больше, тот и победит».
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