Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Поменял ход игры. Клопп признался, что сказал игрокам Ливерпуля в перерыве
Лига Чемпионов
Вильярреал
03.05.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 2 : 3
Ливерпуль Проходит дальше
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
04 мая 2022, 01:59 | Обновлено 04 мая 2022, 02:17
155
0

Поменял ход игры. Клопп признался, что сказал игрокам Ливерпуля в перерыве

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Вильярреалом»

04 мая 2022, 01:59 | Обновлено 04 мая 2022, 02:17
155
0
Поменял ход игры. Клопп признался, что сказал игрокам Ливерпуля в перерыве
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Вильярреалом» (3:2) в ответном полуфинальном матче ЛЧ:

«Я очень уважаю «Вильярреал» за то, как они играли в первом тайме. Я не разговаривал со своими игроками о том, смогут ли они физически играть весь матч так, как они играли в первом тайме. Мы обсуждали, как нам улучшить свою игру, чтобы найти выход из сложившейся ситуации.

В перерыве я сказал ребятам, что во втором тайме они должны сыграть лучше, чем в первом. Я попросил своих помощников найти пример того, что мы сделали правильно в первом тайме, но они не смогли этого сделать. Тогда я сказал ребятам, что они должны искать свободные зоны, играть более гибко и перестать дарить мяч их игрокам, которые использовали персональную опеку.

Я буду смотреть второй полуфинал. Финал будет грандиозным вне зависимости от того, с кем придется играть. Я бы не сказал, что у меня есть предпочтения. Кто заслужит победу больше, тот и победит».

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

По теме:
ЭМЕРИ: «У нас не нашлось ресурсов, чтобы противостоять мощи Ливерпуля»
Шахтер получил прямую путевку в групповой раунд Лиги чемпионов 2022/23
Вильярреал – Ливерпуль – 2:3. Яркий триллер! Видео голов и обзор матча
Ливерпуль Вильярреал Лига чемпионов Вильярреал - Ливерпуль Юрген Клопп
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрий ВИРТ: «Шахтеру нужен украинский тренер»
Футбол | 03 мая 2022, 19:04 6
Юрий ВИРТ: «Шахтеру нужен украинский тренер»
Юрий ВИРТ: «Шахтеру нужен украинский тренер»

Наставник «Вереса» – о будущем своего бывшего клуба

Российские оккупанты начали штурм Азовстали
Война | 03 мая 2022, 15:00 3
Российские оккупанты начали штурм Азовстали
Российские оккупанты начали штурм Азовстали

Атаке предшествовал масштабный авиаудар

ВИДЕО. Вратарь пропустил между ног. Фабиньо забил важный гол для Ливерпуля
Футбол | 03.05.2022, 23:23
ВИДЕО. Вратарь пропустил между ног. Фабиньо забил важный гол для Ливерпуля
ВИДЕО. Вратарь пропустил между ног. Фабиньо забил важный гол для Ливерпуля
Зинченко попал в сферу интересов Арсенала
Футбол | 03.05.2022, 11:06
Зинченко попал в сферу интересов Арсенала
Зинченко попал в сферу интересов Арсенала
ФОТО. Норвежская биатлонистка получила жуткие травмы лица в ДТП
Биатлон | 03.05.2022, 08:57
ФОТО. Норвежская биатлонистка получила жуткие травмы лица в ДТП
ФОТО. Норвежская биатлонистка получила жуткие травмы лица в ДТП
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. россию отстранили от Лиги наций и еврокубков на следующий сезон
ОФИЦИАЛЬНО. россию отстранили от Лиги наций и еврокубков на следующий сезон
02.05.2022, 19:55 29
Футбол
лавров до*******я. Израиль готов давать оружие Украине
лавров до*******я. Израиль готов давать оружие Украине
03.05.2022, 19:38
Война
Из каких футбольных турниров исключили россию? Полный список соревнований
Из каких футбольных турниров исключили россию? Полный список соревнований
02.05.2022, 21:25 8
Футбол
ВИДЕО. Работает Байрактар. ВСУ уничтожили два катера возле острова Змеиный
ВИДЕО. Работает Байрактар. ВСУ уничтожили два катера возле острова Змеиный
02.05.2022, 10:40 8
Война
Орбан рассказал Папе Римскому, когда путин планирует завершить войну
Орбан рассказал Папе Римскому, когда путин планирует завершить войну
03.05.2022, 13:24 7
Война
ВИДЕО. Милан вспомнил гол Шевченко, который принес клубу Скудетто
ВИДЕО. Милан вспомнил гол Шевченко, который принес клубу Скудетто
02.05.2022, 18:29 5
Футбол
ФОТО. Посылал сердечки оркам. Тимощук вылез праздновать чемпионство Зенита
ФОТО. Посылал сердечки оркам. Тимощук вылез праздновать чемпионство Зенита
02.05.2022, 10:16 21
Футбол
Чемпионат надежды посреди войны. Хоккейная сборная U-18 дала перцу на ЧМ
Чемпионат надежды посреди войны. Хоккейная сборная U-18 дала перцу на ЧМ
02.05.2022, 17:18 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем