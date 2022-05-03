ВИДЕО. Субмарина творит чудеса! Вильярреал отыграл и второй мяч у Ливерпуля

3 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Вильярреал» и «Ливерпуль». Неделю назад первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.

В конце первого тайма «Вильярреал» отыграл второй мяч. На 41-й минуте Франсис Коклен уравнял ситуацию по итогам двух матчей (2:0).

ГОЛ! 2:0. Франсис Коклен, 41 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine