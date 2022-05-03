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Лига чемпионов
03 мая 2022, 22:56 | Обновлено 03 мая 2022, 23:04
905
1

ВИДЕО. Субмарина творит чудеса! Вильярреал отыграл и второй мяч у Ливерпуля

На 41-й минуте Франсис Коклен уравнял ситуацию по итогам двух матчей

03 мая 2022, 22:56 | Обновлено 03 мая 2022, 23:04
905
1
ВИДЕО. Субмарина творит чудеса! Вильярреал отыграл и второй мяч у Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

3 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Вильярреал» и «Ливерпуль». Неделю назад первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.

В конце первого тайма «Вильярреал» отыграл второй мяч. На 41-й минуте Франсис Коклен уравнял ситуацию по итогам двух матчей (2:0).

ГОЛ! 2:0. Франсис Коклен, 41 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Ливерпуль Вильярреал видео голов и обзор Лига чемпионов Вильярреал - Ливерпуль Франсис Коклен
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Источник Sport.ua
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RoNIkyo
Схоже, що Ліверпуль вийшов з думкою: "Ми вже виграли".
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