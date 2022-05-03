Лига чемпионов03 мая 2022, 23:32 | Обновлено 04 мая 2022, 00:55
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ВИДЕО. Избежал офсайда! Луис Диас сравнял счет для Ливерпуля в матче ЛЧ
Похоже, субмарина по имени «Вильярреал» все-таки идет на дно
03 мая 2022, 23:32 | Обновлено 04 мая 2022, 00:55
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3 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Вильярреал» и «Ливерпуль». Неделю назад первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.
На 67-й минуте колумбиец Луис Диас избежал офсайда и головой точно замкнул передачу Трента Александра-Арнольда (2:2).
ГОЛ! 2:2. Луис Диас, 67 мин.
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