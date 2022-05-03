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  4. ВИДЕО. Избежал офсайда! Луис Диас сравнял счет для Ливерпуля в матче ЛЧ
Лига чемпионов
03 мая 2022, 23:32 | Обновлено 04 мая 2022, 00:55
713
0

ВИДЕО. Избежал офсайда! Луис Диас сравнял счет для Ливерпуля в матче ЛЧ

Похоже, субмарина по имени «Вильярреал» все-таки идет на дно

03 мая 2022, 23:32 | Обновлено 04 мая 2022, 00:55
713
0
ВИДЕО. Избежал офсайда! Луис Диас сравнял счет для Ливерпуля в матче ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

3 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Вильярреал» и «Ливерпуль». Неделю назад первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.

На 67-й минуте колумбиец Луис Диас избежал офсайда и головой точно замкнул передачу Трента Александра-Арнольда (2:2).

ГОЛ! 2:2. Луис Диас, 67 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Ливерпуль Вильярреал видео голов и обзор Лига чемпионов Вильярреал - Ливерпуль Луис Диас
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Источник Sport.ua
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