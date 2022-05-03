ВИДЕО. Избежал офсайда! Луис Диас сравнял счет для Ливерпуля в матче ЛЧ

3 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Вильярреал» и «Ливерпуль». Неделю назад первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.

На 67-й минуте колумбиец Луис Диас избежал офсайда и головой точно замкнул передачу Трента Александра-Арнольда (2:2).

ГОЛ! 2:2. Луис Диас, 67 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine