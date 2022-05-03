ВИДЕО. Вильярреал забил быстрый гол Ливерпулю и подарил надежду фанатам

3 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Вильярреал» и «Ливерпуль». Неделю назад первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.

Во второй игре «Вильярреал» забил быстрый гол и подарил надежду своим фанатам.

Уже на 3-й минуте Булайе Диа завершил комбинацию партнеров и отправил мяч в пустые ворота соперника.

ГОЛ! 1:0. Булайе Диа, 3 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine