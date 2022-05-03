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  4. ВИДЕО. Вильярреал забил быстрый гол Ливерпулю и подарил надежду фанатам
Лига чемпионов
03 мая 2022, 22:10 | Обновлено 03 мая 2022, 22:26
2991
0

ВИДЕО. Вильярреал забил быстрый гол Ливерпулю и подарил надежду фанатам

На 3-й минуте Булайе Диа завершил точную комбинацию партнеров

03 мая 2022, 22:10 | Обновлено 03 мая 2022, 22:26
2991
0
ВИДЕО. Вильярреал забил быстрый гол Ливерпулю и подарил надежду фанатам
Getty Images/Global Images Ukraine

3 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Вильярреал» и «Ливерпуль». Неделю назад первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.

Во второй игре «Вильярреал» забил быстрый гол и подарил надежду своим фанатам.

Уже на 3-й минуте Булайе Диа завершил комбинацию партнеров и отправил мяч в пустые ворота соперника.

ГОЛ! 1:0. Булайе Диа, 3 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine

 

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Ливерпуль Вильярреал Лига чемпионов Вильярреал - Ливерпуль видео голов и обзор Булайе Диа
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Источник Sport.ua
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