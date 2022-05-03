Лига чемпионов03 мая 2022, 22:10 | Обновлено 03 мая 2022, 22:26
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ВИДЕО. Вильярреал забил быстрый гол Ливерпулю и подарил надежду фанатам
На 3-й минуте Булайе Диа завершил точную комбинацию партнеров
03 мая 2022, 22:10 | Обновлено 03 мая 2022, 22:26
2991
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3 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Вильярреал» и «Ливерпуль». Неделю назад первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.
Во второй игре «Вильярреал» забил быстрый гол и подарил надежду своим фанатам.
Уже на 3-й минуте Булайе Диа завершил комбинацию партнеров и отправил мяч в пустые ворота соперника.
ГОЛ! 1:0. Булайе Диа, 3 мин.
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