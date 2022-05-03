ВИДЕО. Хладнокровный Садио Мане обыграл вратаря и защитника и забил гол

3 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Вильярреал» и «Ливерпуль». Неделю назад первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.

На 74-й минуте хладнокровный Садио Мане на скорости обыграл вратаря и защитника и забил гол в пустые ворота (3:2 в пользу красных). Исход полуфинального противостояния в ЛЧ решен в пользу «Ливерпуля».

ГОЛ! 2:3. Садио Мане, 74 мин.