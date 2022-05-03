ВИДЕО. Вратарь пропустил между ног. Фабиньо забил важный гол для Ливерпуля

3 мая проходит ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между командами «Вильярреал» и «Ливерпуль». Неделю назад первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу английского клуба.

После перерыва Фабиньо забил важный гол для «Ливерпуля» точным ударом с правого фланга атаки. Вратарь хозяев поля Херонимо Рульи пропустил мяч между ног.

ГОЛ! 2:1. Фабиньо, 62 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine