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ФОТО. Посылал сердечки оркам. Тимощук вылез праздновать чемпионство Зенита

Улыбаться оккупантам, когда на родине убивают людей – это за гранью человечности…

  • 02.05.2022 10:16
  • 1601 просмотр
  • 1 комментарий
ФОТО. Посылал сердечки оркам. Тимощук вылез праздновать чемпионство Зенита
© Twitter

Псевдоукраинский тренер Анатолий Тимощук, который, несмотря на войну, развязанную рашистами в Украине, продолжает работать в российском «Зените», накануне искренне радовался, празднуя очередное чемпионство газпромовского проекта в тамошней футбольной лиге.

В сеть попали фото, на которых Тимощук улыбается и посылает сердечки болельщикам «Зенита» на трибуны. Экс-футболист сборной Украины, у которого решением УАФ были отобраны все регалии и достижения, принял активное участие в праздновании, не забыв сфотографироваться с трофеем.

Напомним, что с 24 февраля в Украине продолжается война, развязанная россией. Это событие послужило толчком для ухода из «Зенита» Ярослава Ракицкого, но не Тимощука, показавшего наконец свое настоящее лицо.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    K 12, 02.05.2022 10:41
    0
    Да всем давно понятно шо это за чмо,не пишите про эту чепуху пропагандонную.
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