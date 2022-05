Псевдоукраинский тренер Анатолий Тимощук, который, несмотря на войну, развязанную рашистами в Украине, продолжает работать в российском «Зените», накануне искренне радовался, празднуя очередное чемпионство газпромовского проекта в тамошней футбольной лиге.

В сеть попали фото, на которых Тимощук улыбается и посылает сердечки болельщикам «Зенита» на трибуны. Экс-футболист сборной Украины, у которого решением УАФ были отобраны все регалии и достижения, принял активное участие в праздновании, не забыв сфотографироваться с трофеем.

Look at who made a public appearance yday…



Celebrating winning a ‘title’ last night whilst his countrymen are bombed, deported raped & killed by the country that pays his wages… 😷 pic.twitter.com/o1roNt5NYP