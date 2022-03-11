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ОФИЦИАЛЬНО. УАФ ввела санкции в отношении Тимощука

Решение было утверждено

  • 11.03.2022 13:25
  • 1415 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ ввела санкции в отношении Тимощука
© Instagram. Анатолий Тимощук

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ официально утвердил санкции в отношении экс-игрока сборной Украины Анатолия Тимощука. Они предусматривают следующее:

— лишить Тимощука А. А. тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

— поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука А. А. всех государственных наград и почетных званий;

— лишить Тимощука А. А. всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;

— исключить Тимощука А. А. из официального реестра игроков сборных команд УАФ;

— запретить Тимощуку А. А. заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Arg, 11.03.2022 13:39
    +1
    Он же обещал вернуться в Луцк. Теперь только в Баварию.
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    online
    ALKOSruLKA, 11.03.2022 13:59
    0
    Rash VM, 11.03.2022 13:51
    Луцк подбили сегодня, а этот ублюдок сидит в питере и ему пох. А родители живут в Луцке. Собраться прийти и посмотреть в глаза этим гандонам, если не уехали, какого урода родили
    ...що ти до тих "родітєлєй" доколупався? ...Якщо Толік навіть свою колекцію ікон вже вивіз давно, то про батьків теж однозначно подбав... Та й чому старі люди повинні відповідати за дії перевертня... У нас он Медведчуки, Шарії, Шуфричи безпроблемно пересуваються державою, а тобі батьки Тимощука в голові... Я не виправдовую його, але зброї до рук він не брав, вбивати українців не закликав... Так, вибрав рассєйські гроші, але це не так страшно, як деякі уродженці України, які прийшли вбивати, чи віддають наказ бомбити....
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    Rash VM, 11.03.2022 13:51
    0
    Луцк подбили сегодня, а этот ублюдок сидит в питере и ему пох. А родители живут в Луцке. Собраться прийти и посмотреть в глаза этим гандонам, если не уехали, какого урода родили
    Ссылка
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