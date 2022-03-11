ОФИЦИАЛЬНО. УАФ ввела санкции в отношении Тимощука

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ официально утвердил санкции в отношении экс-игрока сборной Украины Анатолия Тимощука. Они предусматривают следующее:
— лишить Тимощука А. А. тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;
— поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука А. А. всех государственных наград и почетных званий;
— лишить Тимощука А. А. всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;
— исключить Тимощука А. А. из официального реестра игроков сборных команд УАФ;
— запретить Тимощуку А. А. заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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