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Минус награды, звания и диплом тренера. УАФ пошлет Тимощука нах*й

Толик стал главным предателем украинского футбола после начала войны с россией

  • 09.03.2022 12:26
  • 2625 просмотров
  • 2 комментария
Минус награды, звания и диплом тренера. УАФ пошлет Тимощука нах*й
© УЕФА. Анатолий Тимощук

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола сделал заявление по поводу нарушений Кодекса этики и честной игры бывшим игроком сборной страны Анатолием Тимощуком.

Комитет по этике и честной игре УАФ обращается относительно следующего:
 
1. Признать Тимощука Анатолия Александровича, 30.03.1979, нарушившим п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодекса этики и честной игры УАФ (воздерживаться от действий, которые могут нанести УАФ и футболу в целом морального и материального ущерба).
2. Поручить секретарю Комитета по этике и честной игре УАФ обратиться в КГК УАФ со следующими предложениями:
- лишить Тимощука А. А. тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;
- поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука А. А. всех государственных наград и почетных званий;
- лишить Тимощука А. А. всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;
- исключить Тимощука А. А. из официального реестра игроков сборных команд УАФ.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(24 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Golhrenshtanga, 09.03.2022 12:41
    +2
    Не пишите больше про него,противно становится
    Ссылка
    online
    Maxfemix, 09.03.2022 12:39
    +1
    ось так маєш
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