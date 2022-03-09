Минус награды, звания и диплом тренера. УАФ пошлет Тимощука нах*й

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола сделал заявление по поводу нарушений Кодекса этики и честной игры бывшим игроком сборной страны Анатолием Тимощуком.
Комитет по этике и честной игре УАФ обращается относительно следующего:
1. Признать Тимощука Анатолия Александровича, 30.03.1979, нарушившим п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодекса этики и честной игры УАФ (воздерживаться от действий, которые могут нанести УАФ и футболу в целом морального и материального ущерба).
2. Поручить секретарю Комитета по этике и честной игре УАФ обратиться в КГК УАФ со следующими предложениями:
- лишить Тимощука А. А. тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;
- поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука А. А. всех государственных наград и почетных званий;
- лишить Тимощука А. А. всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;
- исключить Тимощука А. А. из официального реестра игроков сборных команд УАФ.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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