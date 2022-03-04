Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Тимощук больше не легенда украинского футбола»

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал молчание Анатолия Тимощука, который после вторжения российской армии в Украину не спешит оставлять работу в «Зените».

– Ракицкий покинул «Зенит», Ордец и Воронин покинули «Динамо» Москва. Почему молчит Тимощук?

– Правильно, что ребята покинули клубы. Я очень люблю Одессу, в последние годы приходилось там бывать. Влюбился в этот город. Воронин поступил как одессит. Он – патриот своей страны, сколько он дал сборной Украины. Он патриот своего города, очень любит Одессу, я это знаю. Он часто приезжает в Одессу.

Что касается Тимощука, не знаю, это нужно у него спросить. Трудно комментировать, но для меня это удивительно. Я не могу объяснить его позицию в этой ситуации, но я считаю, что это неправильно.

– Как он будет с этим жить?

– Не знаю. Но то, что он больше не легенда украинского футбола – это сто процентов будет так. За эти дни о его заслугах перед страной уже все забыли, – сказал Малиновский.