Два украинца и игрок из рф. Объявлены списки на награды FIFA The Best

В ночь с 28 на 29 ноября FIFA объявила претендентов на свои индивидуальные награды.

В частности, на награду лучшему голкиперу года претендует украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, а его соотечественник из римской «Ромы» Артем Довбик претендует на попадание в символическую сборную 2024 года.

Не обошлось и без зашкваров от FIFA: в список номинантов в символическую сборную среди защитников был внесен бразильский центрбек питерского «зенита» Нино.

Голосование продлится с 29 ноября по 10 декабря включительно.

Претенденты на индивидуальные награды FIFA The Best 2024: