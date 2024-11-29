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29 ноября 2024, 10:21 | Обновлено 29 ноября 2024, 10:27
422
0

Два украинца и игрок из рф. Объявлены списки на награды FIFA The Best

Андрей Лунин и Артем Довбик получили шанс завоевать престижные награды

29 ноября 2024, 10:21 | Обновлено 29 ноября 2024, 10:27
422
0
Два украинца и игрок из рф. Объявлены списки на награды FIFA The Best
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 28 на 29 ноября FIFA объявила претендентов на свои индивидуальные награды.

В частности, на награду лучшему голкиперу года претендует украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, а его соотечественник из римской «Ромы» Артем Довбик претендует на попадание в символическую сборную 2024 года.

Не обошлось и без зашкваров от FIFA: в список номинантов в символическую сборную среди защитников был внесен бразильский центрбек питерского «зенита» Нино.

Голосование продлится с 29 ноября по 10 декабря включительно.

Претенденты на индивидуальные награды FIFA The Best 2024:

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Андрей Лунин Артем Довбик лучший игрок награды награды ФИФА лучший тренер
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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