Два украинца и игрок из рф. Объявлены списки на награды FIFA The Best
Андрей Лунин и Артем Довбик получили шанс завоевать престижные награды
В ночь с 28 на 29 ноября FIFA объявила претендентов на свои индивидуальные награды.
В частности, на награду лучшему голкиперу года претендует украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, а его соотечественник из римской «Ромы» Артем Довбик претендует на попадание в символическую сборную 2024 года.
Не обошлось и без зашкваров от FIFA: в список номинантов в символическую сборную среди защитников был внесен бразильский центрбек питерского «зенита» Нино.
Голосование продлится с 29 ноября по 10 декабря включительно.
Претенденты на индивидуальные награды FIFA The Best 2024:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем Милевский особо не подбирал слов после очередного поражения киевлян в Лиге Европы
Джорджина Роналду вдохновляется методами своего мужа