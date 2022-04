WhoScored: у Месси худшая реализация моментов в топ-5 лигах

Портал WhoScored опубликовал интересную статистику. Она говорит о том, что у Лионеля Месси худшая реализация в топ-5 лигах Европы в нынешнем сезоне.

Рассматривались только игроки, у которых было 10 и более больших шансов забить гол. У Месси процент реализации составляет 8,3% - худший результат среди всех игроков, которые попали в рейтинг.

В нынешнем сезоне Месси провел во французской Лиге 1 22 матча в составе ПСЖ, и забил в них 4 гола при 13 ассистах.

🙃 Of the 165 players to be presented with 10+ big chances, Lionel Messi has the worst big chance conversion rate (8.3%) in Europe's top 5 leagues this season pic.twitter.com/4ELfZmZaKL