WhoScored: у Месси худшая реализация моментов в топ-5 лигах

Портал WhoScored опубликовал интересную статистику. Она говорит о том, что у Лионеля Месси худшая реализация в топ-5 лигах Европы в нынешнем сезоне.
Рассматривались только игроки, у которых было 10 и более больших шансов забить гол. У Месси процент реализации составляет 8,3% - худший результат среди всех игроков, которые попали в рейтинг.
В нынешнем сезоне Месси провел во французской Лиге 1 22 матча в составе ПСЖ, и забил в них 4 гола при 13 ассистах.
🙃 Of the 165 players to be presented with 10+ big chances, Lionel Messi has the worst big chance conversion rate (8.3%) in Europe's top 5 leagues this season pic.twitter.com/4ELfZmZaKL— WhoScored.com (@WhoScored) April 29, 2022
Источник — WhoScored.com
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